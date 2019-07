On sait désormais quels acteurs interprèteront Joey Starr et Kool Shen dans le biopic sur NTM

Les acteurs retenus au casting de ce biopic très attendu sur le groupe pionnier du rap français ont enfin été dévoilés.

Les paris étaient lancés, c'est maintenant le moment de vérité. Les noms des interprètes principaux de Suprêmes, le film en préparation sur le groupe de rap français NTM, viennent d'être dévoilés.



Selon Allociné, Kool Shen sera joué par Sandor Funtek (La Vie d'Adèle, Nos vies formidables) alors que Joey Starr sera interprété par Théo Christine (vu dans la série SKAM sur France tv).



L'acteur Sandor Funtek le 30 août 2017 à la Mostra de Venise pour le film "Nico 1988". (TIZIANA FABI / AFP)

Tournage programmé début 2020

Le tournage de ce film écrit par Audrey Estrougo et Marcia Romano en collaboration avec Kool Shen et Joey Starr devrait commencer au début 2020 sous la direction d'Audrey Estrougo.



Le long-métrage se concentrera sur les débuts de la formation légendaire fondée en 1988 et qui a mis le 93 (la Seine-Saint-Denis) sur la carte du rap mondial dès le début des années 1990. Le scénario du film s'achève avec le premier Zénith de Suprême NTM en 1992.

Une série sur le Suprême NTM également dans les tuyaux

Joey Starr et Kool Shen ont annoncé en mars la fin (amicale) de NTM à l'issue de leur actuelle tournée et après les deux ultimes concerts programmés les 22 et 23 novembre prochains à l'AccorHotels Arena à Paris.



La fièvre NTM n'est pourtant pas près de retomber : une série produite par Netflix et Arte sur ce groupe auteur de dizaines de tubes tels que Le Monde de Demain, Paris sous les bombes, Pass le Oinj ou Ma Benz serait également sur les rails, selon Le Parisien.



Aux manettes, la réalisatrice Katell Quillevéré (Suzanne, Réparer les vivants) et le réalisateur Hélier Cisterne, remarqué dès son premier long-métrage Vandal (2013), qui racontait les tribulations d'un jeune graffeur.