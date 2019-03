"Plus de disque, ni de concert ensemble" : JoeyStarr et Kool Shen annoncent la fin de NTM en novembre

Le duo ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM après deux derniers concerts programmés fin novembre sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris.

NTM, c'est bientôt terminé. JoeyStarr et Kool Shen annoncent la fin de l'aventure après deux derniers concerts programmés les 22 et 23 novembre prochains sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris. Après, le duo ne mènera plus de projet musical sous le nom de NTM. "Là, il s'agit pour nous d'envoyer la dernière salve", promet Kool Shen à l'AFP. Pour lui, le mot "séparation" n'a toutefois pas lieu d'être. "Quand on parle de séparation ça induit qu'il y a un problème, or il n'y en a pas" avec JoeyStarr.

Après leurs secondes retrouvailles, il y a pile un an, lors desquelles les deux acolytes "ont mis la fièvre" à Paris-Bercy, un cinquième album studio était en préparation, avait annoncé leur entourage, tandis qu'ils sortaient en septembre un single avec Sur le drapeau.

Il n'en sera donc rien. Pour JoeyStarr, "NTM c'est un truc d'émulsion. Or on est pris, chacun de notre côté tout le temps. La musique n'est simplement plus le centre de ce qu'on fait."

Une tournée de 14 dates

Les deux rappeurs de Seine-Saint-Denis comptent toutefois finir en beauté l'aventure NTM avec une dernière mini-tournée de 14 dates. Ils joueront cet été aux festivals Solidays à Paris (23 juin) et Beauregard à Hérouville-Saint-Clair (5 juillet), à la Rockhall de Luxembourg (6 juillet), aux Eurockéennes à Belfort (7 juillet), au Martigues Summer Festiv'halles (2 août), à la Royal Arena Bienne à Orpond en Suisse (16 août), au Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort (23 août).

Ils se produiront ensuite en Amérique latine en novembre: à Mexico City (7), à Bogota (8) et Santiago (10), avant deux dates à Bruxelles (15) et Genève (16). Avant leurs adieux à la scène à Paris, à l'Accorhotel Arena les 22 et 23 novembre.

En quatre albums entre 1990 et 1998, Kool Shen et JoeyStarr, d'abord passés par la danse (breakdance, smurf) et le graffiti, ont fait de NTM le plus grand groupe de hip hop français. Il y a d'abord eu Authentik et son brûlot prophétique Le monde de demain" puis 1993... J'appuie sur la gachette, avec les paroles virulentes de Police et J'appuie sur la gachette boycotté par les radios. Paris sous les bombes (1995) fut leur premier gros succès commercial porté par le single La fièvre. Avant la consécration Suprême NTM (1998), devenu au fil du temps un des grands classiques du rap français (800 000 exemplaires écoulés) avec ses hits Ma Benz et Laisse pas traîner ton fils.

Des textes incisifs, une production très tôt soignée, le style NTM s'est imposé, porté par deux compères sont complémentaires : à Kool Shen le flow imparable, à JoeyStarr la rage animale. Malgré le succès, les années 2000 seront celles du silence pour NTM, JoeyStarr et Kool Shen menant une carrière solo, tout en goûtant au métier de comédien au cinéma et au théâtre.