Booba fait le buzz avec une reprise très personnelle de "Barbie Girl"

Le rappeur a tenu parole : il a lancé il y a 24 heures " Ratpi World " (pirate en verlan), sa version du tube acidulé d'Aqua sorti en 1997. Et clairement, les fans sont au rendez-vous.

Le rappeur Booba est en tête de tous les classements depuis 24 heures avec Ratpi World (pirate en verlan), un titre qu'il avait annoncé il y a plusieurs semaines. Il s'agit de sa réinterprétation d'un tube de la fin des années 1990, Barbie Girl du groupe Aqua.

Entre deux provocations sur Twitter, Booba a donc mis son plan à exécution. Barbie Girl, c'est sa manière d'enflammer le débat. Il y a ceux qui adorent, ceux qui descendent en flammes… Toujours est-il qu'avec Ratpi World, le Duc de Boulogne affole les vues sur YouTube, plus d'un million en 24 heures, et s'empare de la première place sur toutes les plateformes de streaming. Et ça, sans promotion.

Alors pourquoi Barbie Girl ? Impossible de savoir avec certitude. Le tube des Scandinaves d'Aqua, 23 ans après sa sortie, possède toujours cette saveur kitsch acidulée, souvenirs de fêtes enfiévrées, déjà repris par un autre rappeur il y a quatre ans, le très prolifique Marseillais JuL.

À un peu plus d'un mois de la sortie de son nouvel album, "Ultra", Booba aime toujours autant occuper le devant d'une scène qu'il dessine lui-même. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait du commentaire.