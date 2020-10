Bigflo et Oli : les deux frères toulousains dévoilent le single "Au revoir" et annoncent "faire une pause" des réseaux sociaux

Dans la foulée de la sortie, sur Netflix, du documentaire qui leur est consacré, Bigflo et Oli ont sorti le single "Au revoir" et annoncé s'éloigner des réseaux sociaux pour quelques mois.

Presque trop, c'est le titre du documentaire que Netflix a consacré à Bigflo et Oli... "J'ai 22 ans (24 aujourd'hui, ndlr) et je réalise ce rêve. C'est presque trop", confie le plus jeune des deux, Oli. Une raison pour délaisser les réseaux sociaux pour quelques temps ? C'est en tout cas ce qu'ils ont annoncé le 7 octobre sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, avant de dévoiler le single Au revoir pour expliquer les raisons de ce retrait.

À partir du 15 octobre, @bigfloetoli prévoit de faire une pause d'un an dans leur carrière ! Ils nous ont expliqué pourquoi hier dans #TPMP — TPMP (@TPMP) October 8, 2020

Un quatrième album bientôt en préparation

Si les deux frères toulousains tiennent à abandonner les réseaux sociaux, c'est surtout pour se consacrer à leur musique, et notamment à leur quatrième album. "C'est long de faire un album", ont-ils justifié sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. "Si on continue, là, on va faire du vide. On n'a pas envie que ça (les réseaux sociaux, ndlr) nous parasite artistiquement."

Dans Au revoir, le message est clair : "Laisse-nous prendre un élan, une trêve / Avant de commencer un nouveau livre / J'ai mis du temps à réaliser le rêve / Maintenant, il me faut du temps pour le vivre." La gestion des réseaux sociaux est un travail à part entière pour les deux frères, incompatible avec la préparation d'un nouveau projet musical.

Une annonce peu surprenante pour qui aurait déjà vu Presque trop sur Netflix. Dans ce documentaire, qui revient - archives à l'appui - sur la tournée de leur troisième album La vie de rêve, ils évoquent la "surconsommation" de leur musique. "La plus grosse erreur, si tu veux que ça continue, serait de continuer comme ça (à produire autant). On a sorti trop de trucs."

Depuis la sortie de leur premier album La cour des grands en 2015, Bigflo et Oli ont connu un succès fulgurant. Avec trois albums sacrés disques de platine et des interventions régulières sur les plateaux de télévision, les deux frères se sont fait une place dans le paysage musical français.