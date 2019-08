A$AP Rocky : six mois fermes requis par le parquet suédois

La star du rap américain est mis en cause dans une affaire de bagarre de rue. Il plaide la légitime défense.

Le parquet suédois a requis vendredi une peine de six mois de prison ferme à l'encontre du rappeur américain A$AP Rocky jugé pour violences après une rixe fin juin à Stockholm, qui plaide la légitime défense et pourrait être libéré dans l'attente du verdict.

Prison ferme requise

"Je ne vois pas comment l'on pourrait discuter d'autre chose que de la prison", a fait valoir le procureur Daniel Suneson dans ses réquisitions, au cours de la troisième et dernière journée d'audience au tribunal de Stockholm. "L'agression devrait être punie d'une peine de prison ferme d'environ six mois", a-t-il ajouté. A l'ouverture du procès mardi, le parquet avait plaidé l'acte volontaire, estimant qu'A$AP Rocky et ses coprévenus avaient agressé la victime alors qu'ils avaient pour eux le nombre et la force physique.

A$AP Rocky Pour l'avocat d'A$AP Rocky, de son vrai nom Rakim Mayers, placé en garde à vue puis en détention après une rixe le 30 juin dans les rues de la capitale suédoise, celui-ci a agi en situation de "légitime défense". L'avocat du rappeur américain A$AP Rocky a réclamé vendredi l'acquittement de son client et sa libération immédiate, plaidant la légitime défense. "Selon moi, il n'y a aucune raison de croire que la description du délit s'applique à mon client, il devrait être acquitté et libéré aujourd'hui", a plaidé son avocat, Slobodan Jovicic.

Un fait divers international

Si les juges le déclarent coupable de violences, il encourt jusqu'à deux ans de prison assortis d'une amende. Toutefois, il pourrait bénéficier d'une peine plus légère, n'ayant pas d'antécédents judiciaires en Suède. Deux membres de son entourage comparaissent à ses côtés. S'il venait à être condamné, A$AP Rocky a proposé vendredi d'accomplir des travaux d'intérêt général: "Vous savez où je vis, vous avez mes coordonnées et celles de mon avocat. J'ai travaillé pour des oeuvres de charité, ça ne me dérangerait donc pas de faire quelque chose de la sorte le week-end", a fait valoir le prévenu devant le tribunal.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Ce fait divers a eu un retentissement international compte tenu de la personnalité du prévenu. Une pétition sur internet appelant à sa libération a pour le moment recueilli plus de 640.000 signatures. L'affaire a même tendu les relations entre les Etats-Unis et la Suède. Le président Donald Trump a accusé fin juillet la Suède de mépriser le sort des Noirs américains et dépêché au procès son envoyé spécial chargé des Affaires liées aux otages, Robert O'Brien.

Comportement "intrépide"

Pour cette troisième journée d'audience, les fans d'A$AP Rocky s'étaient donné rendez-vous à l'extérieur du tribunal de Stockholm, scandant des "Free Rocky" et "Free Flacko", l'autre surnom du rappeur. A l'intérieur de la salle d'audience sécurisée, les témoins se sont succédé avant de laisser place aux plaidoiries. La veille, la défense avait remis en cause la version et la fiabilité des faits racontés plus tôt par la victime, un Afghan de 19 ans qui dit avoir été "frappé" par quatre personnes.

CELEBRITY SPILL "Deux (d'entre elles) ont essayé de me couper avec du verre", avait-il ajouté en persan, à l'issue de la première journée d'audience. Jeudi, ASAP Rocky avait donné sa version des faits. "Nous avons essayé de nous éloigner, quand nous nous sommes éloignés nous avons été suivis", a-t-il raconté calmement à la barre. Il a également indiqué que le comportement "intrépide" de la victime lui a fait peur. A$AP Rocky, 30 ans, a toutefois reconnu par la suite avoir "jeté" sa victime à terre avant de lui "donner un coup de pied au bras" dans le but de venir en aide à son garde du corps, pris à partie par le plaignant et un ami.



Sur un enregistrement amateur retransmis mardi devant le tribunal, l'artiste, en visite dans la capitale suédoise pour un concert, met au sol un jeune homme puis lui assène des coups avec deux de ses coprévenus.