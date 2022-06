Pourquoi la sortie en album du concert mythique de Prince à Syracuse en 1985 est un évènement

Le "Kid de Minneapolis" était, ce soir-là, au sommet de sa forme. Le 30 mars 1985 au New York's Carrier Dome, situé à Syracuse, dans l'Etat de New York, Prince et son groupe de révolution se produisent alors devant 50 000 personnes et entrent en scène sur Let's Go Crazy, morceau qui ouvre aussi Purple Rain, l'album mythique sorti l'année précédente, et qui reste son plus grand succès vendu, avec quelques 25 millions d'exemplaires dans le monde.

Pour la première fois accessible à tous, six ans après la mort de l'artiste, ce "live" devenu culte par son caractère unique et dont seules des versions pirates de mauvaise qualité tournaient sur internet, est donc disponible ce mardi 3 juin dans une version remasterisée en vidéo et en audio, sous le titre Prince and The Revolution: Live.

De valeur montante à icône planétaire

Presque tous les morceaux de Purple Rain sont joués pendant le concert, mais aussi les tubes de 1999, disque sorti en 1982 et autre immense succès de Prince. L'artiste était alors passé, en quelques années, de valeur montante de la pop-funk à rock star et icône planétaire grâce... à Purple Rain et le film du même nom, qui avait aussi bien marché au box office mondial.

Au sommet de son art scénique et de sa mégalomanie baroque et sensuelle, Prince alterne les messages et gestes plus ou moins suggestifs au public qui lui répond la plupart du temps par des hurlements et des discours plus religieux, et rend des hommages évidents à ses influences, Little Richard pour le look, James Brown pour les instrumentaux.

Et c'est la guitariste Wendy Melvoin qui introduit en conclusion une version sublime de Purple Rain, longue de 18 minutes. Un monument désormais disponible en CD, vinyle et Blu-ray.