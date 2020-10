Prince : l'ouverture du coffre-fort secret du kid de Minneapolis dévoile une partie de ses trésors

Quatre ans après la mort de Prince, un coffret de disques vient d'être mis en vente et diffusé sur les plateformes en ligne : de nouvelles chansons, des versions inédites, toutes exhumées d'un coffre-fort légendaire et ultra-gardé qu'avait fait construire le chanteur dans sa résidence à Minneapolis (Etats-Unis).

L'ancienne ingénieure du son de la star, Susan Rogers, avait eu l'idée d'un coffre : "Parfois, il me demandait à 2 ou 3h du matin : apporte moi cet enregistrement ou les cassettes, elles étaient éparpillées dans plein de villes et d'endroits différents. On a eu l'idée de construire un coffre-fort au sous-sol, comme dans une banque, avec une grosse manivelle sur la porte, une combinaison compliquée et on y a mis des étagères et des rangées entières de cassettes. Je sais que Prince en était très fier".



Une créativité épuisante

Dans ce coffre, Prince lui-même a reconnu avoir entassé une quantité de versions. Certaines trop en avance sur leur temps ou trop choquantes pour l'époque. La créativité de Prince a épuisé et fasciné sa propre équipe. "Pour chaque album publié, on aurait pu en faire cinq autres avec tout ce qu'il avait jeté à la poubelle", explique Susan Rogers, dans l'édition du 20 Heures du dimanche 11 octobre.

