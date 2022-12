Fleetwood Mac, groupe au style, au son et à l'effectif évolutif - du blues rock au pop rock -, formé en 1967 en Grande-Bretagne, remodelé et renforcé aux États-Unis, s'est imposé au grand public au fil du temps, porté par trois voix immédiatement reconnaissables : celles de Christine McVie (chanteuse-claviériste), Stevie Nicks et Lindsey Buckingham (chanteur-guitariste). Christine McVie (née Christine Perfect), disparue mercredi 30 novembre à 79 ans, était l'une des membres britanniques du groupe qu'elle avait rejoint en 1970. Elle était alors l'épouse de John McVie (dont elle a conservé le nom après leur divorce en 1976), bassiste de Fleetwood Mac. En dehors du groupe, elle a enregistré trois albums solo et un disque en duo avec Lindsey Buckingham. Mais voici sept chansons illustrant sa contribution à l'histoire de Fleetwood Mac.

Don't Stop (1977)

Chanson écrite et composée par Christine McVie, Don't Stop est l'un des tubes du célébrissime album Rumours (1977), carton planétaire pour Fleetwood Mac avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Dans la chanson Don't Stop, troisième 45 tours extrait de l'album, McVie partage les solos vocaux avec le guitariste Lindsey Buckingham. En 1992, Bill Clinton, candidat démocrate à la présidentielle américaine, utilisera ce titre durant sa campagne. Après sa victoire, il invitera le groupe à se réunir (Buckingham était parti en 1987) pour chanter la chanson à la soirée inaugurale de son mandat en janvier 1993.

Songbird (1977)

Chanson fétiche de Christine McVie, Songbird figure sur l'album Rumours (elle est sortie à l'époque en face B du 45 tours de Dreams). Écrite et composée par la chanteuse, Songbird a été enregistrée par McVie en piano-voix, avec la seule participation, tout en sobriété, de Lindsey Buckingham à la guitare. La chanteuse aimait reprendre ce titre délicat à la fin des concerts de Fleetwood Mac. En juin 2022, Christine McVie avait sorti une compilation de chansons en solo, qu'elle avait intitulée Songbird.

You Make Loving Fun (1977)



Ballade pop emblématique du son Fleetwood Mac, You Make Loving Fun est une autre perle de la discographie du groupe, écrite et composée par Christine McVie (la chanteuse a signé, seule, quatre titres du groupe dans cet album, Oh Daddy étant le quatrième).

Everywhere (1987)



Ballade romantique au climat lumineux et enjoué, Everywhere est l'un des grands tubes de l'album Tango in the Night. Ce 33 tours connut un joli succès en 1987 mais occasionna aussi le départ de Lindsey Buckingham dans un contexte de vive tension pour Fleetwood Mac, groupe au sein duquel les relations humaines auront été - c'est peu dire - mouvementées. Le clip d'Everywhere a été conçu en s'inspirant du poème The Highwayman d'Alfred Noyes.

Little Lies (1987)



"Dis-moi des mensonges, dis-moi de doux petits mensonges...", tels sont les mots du refrain de cette chanson mélancolique que Christine McVie a cosignée avec le claviériste et compositeur portugais Eddy Quintela, qui fut son époux entre 1987 et 1997. Extraite de Tango in the Night (1987), cette chanson dans laquelle les deux autres voix de Fleetwood Mac, Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, sont mises à contribution pour les refrains, fut mise en valeur dans un très beau clip champêtre.

Say You Love Me (1975)



Chanson signée Christine McVie, extraite d'un album de Fleetwood Mac sobrement intitulé Fleetwood Mac (1975), Say You Love Me figure parmi les classiques de l'histoire du groupe concernant sa décennie 1970. Dans l'album de 1975, figure aussi Over My Head, une autre belle chanson de la chanteuse-claviériste anglaise.

Hold Me (1982)



Petite pépite pétillante de l'album Mirage (1982) dont elle fut le premier extrait sorti en 45 tours, Hold Me est une chanson cosignée par Christine McVie et le songwriter Robbie Patton. McVie la chante avec Lindsey Buckingham. Le clip - très beau - fut tourné dans le désert des Mojaves, au sud de la Californie, sous une chaleur suffocante et dans un climat de tension au sein du groupe. On y aperçoit des tableaux de Magritte et beaucoup de verre et de miroirs brisés...