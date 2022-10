Brut.

“Je voulais tenir un restaurant, mais je ne crois pas que je voulais être prof. J’aime bien enseigner, mais je ne voulais pas faire ça. Je ne crois pas être un très bon prof. (...) J’aime bien transmettre mon expérience et montrer d’autres façons de faire les choses.” Charlie Puth a sorti son dernier album, Charlie, le 7 octobre dernier. Le chanteur et compositeur américain se confie sur ses secrets, et la réalisation de cet album, très personnel pour lui.

“Pendant longtemps, mon objectif, c’était d’être le mec cool”

Charlie Puth a complètement produit cet album indépendamment. “Ce qu’il y a de plus gratifiant c’est que, comme toutes ces chansons sont thérapeutiques pour moi, une fois chaque chanson terminée, j’ai toujours l’impression qu’une page se tourne quand j’arrive au bout. Smells Like Me, quand j’ai terminé ce morceau, j’ai arrêté de souffrir de cette situation. Mes morceaux m’aident à devenir une meilleure personne”, explique-t-il.

“Pendant longtemps, mon objectif, c’était d’être le mec cool et ça ne m’a mené nulle part parce que je me cachais derrière une façade. Maintenant, quand les gens écouteront cet album, ils sauront ce que j’ai traversé et reconnaîtront les souffrances psychologiques, les sables mouvants de souffrances psychologiques dans lesquels on tombe tous parfois. C’est ce que j’avais en tête tout le temps où je préparais cet album et j’y ai simplement ajouté une mélodie et du rythme. J’espère que les gens se reconnaîtront dedans”, conclut le musicien.