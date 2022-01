Stromae révèle "ses pensées suicidaires" dans son nouveau titre, "L'Enfer", dévoilé en direct sur TF1

La star belge a créé l'évènement dimanche soir en interprétant tout à trac son nouveau single "L'Enfer" sur le plateau de TF1, en guise de réponse à la journaliste qui l'interviewait. Un titre sensible dans lequel il évoque la dépression et les pensées suicidaires.

On le sait, Stromae a terminé sa dernière tournée en 2015 épuisé physiquement et mentalement par deux années sur les routes aggravées par une réaction au lariam, un traitement anti-paludéen. En avril 2018, dans un rare entretien accordé à Laurent Delahousse sur France 2, la star belge, retirée provisoirement du circuit musical, avait pudiquement reconnu avoir souffert d'un burn-out. "Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé.

Une "mise en scène" inattendue

Ce dimanche 9 janvier, au journal de 20h de TF1, Stromae a été plus loin, révélant avoir eu des pensées suicidaires. Il s'est livré dans une "mise en scène" inattendue, qui a créé l'événement. Invité sur le plateau en tête-à-tête avec la journaliste Anne-Claire Coudray, très élégant en costume et cravate, il a évoqué son très attendu prochain album, Multitude, prévu le 4 mars, avant de se mettre à chanter face caméra en guise de réponse à la dernière question, très personnelle, de la journaliste.





"J'me sens tout seul" avec "ces pensées qui me font vivre un enfer"

"Vous avez lutté pendant sept ans contre un certain mal-être, vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ?", lui demande la journaliste Anne-Claire Coudray. Et là, Stromae se met à chanter, dévoilant en direct L'Enfer, un nouveau titre de son futur troisième album.



"J'suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si j'comptais combien on est, beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout je m'sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier, on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer."



Le morceau a été mis en ligne sur les plateformes musicales dans la foulée.

Un mélange de grooves venus du monde entier

Dans ce court entretien télévisé, Stromae a donné quelques détails sur son nouvel album, successeur de Racine carrée (2013) qui l'a hissé au rang de star. Il a confié avoir été chercher pour ce disque "des grooves différents" dans le monde entier et avoir "mélangé plein de choses", comme du clavecin avec du baile funk brésilien, en prenant "des inspirations partout sans qu'on puisse pointer un pays du doigt", d'où le titre Multitude.



Il a également souligné que sa vie famliale avec son épouse, la styliste Coralie Barbier, et leur fils âgé de 3 ans l'avaient aidé à garder l'équilibre. Quant à son travail sur des clips pour d'autres ces dernières années, notamment pour Billie Eilish, Bigflo & Oli, OrelSan ou Dua Lipa, il lui a "vraiment fait du bien" car "l'attention" n'était alors "plus portée" sur lui.

Une tournée dans les starting blocks

Avec ce joli coup médiatique dont il a le secret, orchestré avec la complicité de TF1, Stromae continue de faire grimper l'attente autour de son prochain disque, à moins de deux mois de sa sortie. Les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés, les internautes saluant les paroles sensibles de la chanson du "maestro" autant que la prestation et le "moment de télévision".

Ce mec est un génie !

Il vient, s'approprie d'une manière exceptionnelle le plateau du JT, et crée un moment jamais vu à la télévision ...

Un seul mot : RESPECT #Stromae https://t.co/NvKPTrMDdp — Albin TEIXEIRA (@TeixeiraAlbin) January 9, 2022



Début décembre, il avait déjà créé l'évènement au Tonight Show de Jimmy Fallon sur la chaîne américaine NBC, en interprétant son premier single Santé, avec une chorégraphie soignée digne d'un véritable clip.



Les trois premiers concerts-événements de sa tournée prévue jusqu'en 2023 sont programmés avant même la sortie de l'album, à Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Les billets de ces trois premiers shows ont été écoulés dans leur totalité en un quart d'heure seulement le jour de leur mise en vente le 3 décembre, a indiqué sa maison de disque.