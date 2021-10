Sa présence annoncée à Rock en Seine le confirme : Stromae est de retour !

Après six longues années d'absence, la star belge prépare son grand retour pour 2022. Une tournée et un disque sont dans les starting blocks, selon la presse.

Six ans qu'on l'attendait : Stromae, qui s'était retiré du circuit musical fin 2015, épuisé physiquement et mentalement par deux ans de tournée ininterrompue, est dans les starting blocks. L'interprète de Alors on danse, Papaoutai ou Formidable est en effet annoncé à la prochaine édition du festival Rock en Seine, programmé pour le dernier week-end d'août 2022.

Album + tournée : 2022 sera-t-elle l'année Stromae ?

Cette annonce, qui risque d'être suivie de quelques autres - selon Le Parisien, Stromae prévoit une tournée "light" dès l’an prochain "et pourrait frapper un grand coup" en effectuant son grand retour sur la scène la plus convoitée des stars, celle du festival californien Coachella an avril - augure d'un come-back retentissant du chanteur belge en 2022.



Car son troisième album est prêt, affirme aussi la presse depuis cet été. On en sait encore très peu sur le successeur de Racine carrée (2013). Ni son titre, ni sa teneur, ni sa date de sortie. Mais selon Le Parisien, le disque aurait été enregistré à domicile où il s'est fait construire le nouveau "studio de ses rêves".



En avril 2018, lors d’un rare entretien accordé à Laurent Delahousse sur France 2, Stromae avait reconnu qu’il continuait, malgré son long silence, à faire de la musique. "Je reconnais que c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Par contre, la façon dont j'envisagerai la suite, une tournée, un album, ce sera à un rythme beaucoup plus sain et reposé", ajoutait-il.



Il soulignait surtout avoir 'fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. (...) Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé, précisant avoir également souffert de la prise d'un médicament contre le paludisme, le lariam.

Six années d'absence bien remplies

Après avoir annoncé en 2015 une pause à durée indéterminée "de deux à quatre ans", Stromae a diversifié ses activités dans l'ombre et est réapparu au compte-gouttes ces dernières années. Il a collaboré en studio avec différents artistes dont OrelSan, Disiz La Peste et Coldplay, et réalisé des clips pour Yaël Naïm, Billie Eilish et Major Lazer.

Mais il a surtout travaillé aux côtés de son épouse styliste Coralie Barbier et de son frère Luc Junior Tan sur leur collectif Mosaert qui est tout à la fois une marque de vêtements unisexe et un studio de design, musique et vidéo.



Aujourd'hui, remis de sa grosse fatigue physique et mentale, il est semble-t-il prêt à repartir à la conquête des foules. Mais, papa d'un petit garçon né en septembre 2018, il le fera avec mesure. Pour que son fils ne risque pas de lui chanter Papaoutai.