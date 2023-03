Reportage "Je suis KO" : les fans français de Lana Del Rey ravis après une écoute privée de son nouvel album

En quelques années, Lana Del Rey est devenue une icône mondiale. Sa maison de disques français organisait, mercredi soir, une séance d'écoute particulière de son nouveau disque "Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard", attendu vendredi.

L'impatience avant Lana Del Rey, c'est déjà du Lana Del Rey. En l'occurrence, une longue file d'attente formée très tôt, vers 18 heures, mercredi 22 mars, sur un trottoir parisien. Ici, dans un sous-sol très bien aménagé d'Universal Music, à un jet de pierre du Panthéon, chacun a découvert le matin-même qu'il avait été sélectionné pour cette écoute privée.

Alors, religieusement, le regard tourné vers un écran sur lequel seule la pochette est affichée, on ferme les yeux et on écoute.

Une centaine de fans se sont réunis mercredi soir dans une salle spécialement aménagée pour l'occasion. (Yann Bertrand / Radio France)



Seize titres et quasiment une heure et demie d'écoute plus tard, au gré des invités de l'album (Jon Batiste, Father John Misty ou Tommy Genesis), ainsi que quelques surprises dans le son, certains fans sont trop émus pour parler à chaud. L'un d'eux explique, d'une phrase qui se veut définitive : "Si tu veux pleurer, tu l'écoutes. Et si tu veux danser, tu l'écoutes aussi".

Un peu en retrait, il y a Amine. Lana Del Rey, pour lui, c'est quelqu'un d'important : "Pour la faire courte, elle a été là dans ma vie quand très peu de gens l'ont été, sa musique a été pour moi un moyen de trouver du réconfort".

La chanteuse, qui n'est évidemment pas venue, et pire, n'a pas encore annoncé de concert en France, poursuit son rythme de sorties, quasiment un disque par an ces trois dernières années. Celui-ci, plus long, surprenant et touffu que les autres, n'a déçu personne. Et certainement pas Marie : "Le dernier morceau de l'album m'a transcendée, je ne m'en suis pas remise, je suis dans une bulle ! Je suis KO". Une véritable histoire d'amour.