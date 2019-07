Regardez le nouveau clip de Beyoncé pour "Spirit", extrait de son album inspiré du "Roi lion"

La chanteuse américaine a contribué à la bande originale du remake du "Roi Lion", mais elle a également réalisé un album inspiré du film intitulé The Lion King : The Gift, dédié à l'Afrique.

Beyoncé a dévoilé mardi soir un nouveau clip splendide pour sa chanson Spirit. Ce titre est extrait de son projet d'album inspiré du remake du Roi Lion, en salles en France depuis mercredi. Entièrement supervisé et produit par la chanteuse, cet album baptisé The Lion King: The Gift, sort vendredi 19 juillet.

Le clip alterne des images magnifiques d'animaux et de savane extraites du Roi Lion 2019 et des images tout aussi splendides de la chanteuse, accompagnée de danseuses mais aussi de sa fille Blue Ivy, dans des tenues spectaculaires. "Le concept de la vidéo est de montrer comment Dieu est le directeur artistique", éclaire Queen B.

"Une lettre d'amour à l'Afrique"

"Le Roi Lion est le premier film Disney qui m'a mise en larmes", a expliqué Beyoncé mardi soir sur ABC News. Tout en saluant le travail du réalisateur Jon Favreau pour "l'esprit" et "les émotions" qui se dégagent selon elle du remake de ce film, l'Américaine qui prête sa voix à l'un des personnages, a détaillé ses intentions pour son album The Lion King : The Gift.

Il s'agit d'"une lettre d'amour à l'Afrique, et je voulais m'assurer de trouver les meilleurs talents d'Afrique (…) plutôt que d'en livrer ma propre interprétation", a-t-elle ajouté. Avec "les rythmes, les chants, tous ces incroyables nouveaux sons mixés à des producteurs américains, nous avons d'une certaine façon créé notre propre style", fait-elle valoir.

Pour ce nouvel album prometteur, Beyoncé a enrôlé quelques célébrités, notamment son époux Jay-Z, le rappeur Kendrick Lamar, la chanteuse canadienne Jessie Reyez et le producteur et chanteur Pharrell Williams. Mais elle a surtout voulu mettre en lumière des talents africains.



Brillent ainsi sur ce disque Mr Eazi, Tekno, Wizkid, Burna Boy, Yemi Alade et Tiwa Savage (originaires du Nigéria), Busiswa et Moonschild Sanelly (originaires d'Afrique du Sud) et Shatta Wale (originaire du Ghana). Une façon pour Beyoncé d'exposer les rythmes afrobeat auprès du public américain et d'entrouvrir à tous ces artistes une porte du vaste marché états-unien, et peut-être plus si affinités.



Le tracklisting de The Lion King: The Gift:

1 Beyoncé: Bigger

2 Beyoncé: Find Your Way Back (Circle of Life)

3 Tekno / Yemi Alade / Mr. Eazi: Don’t Jealous Me

4 Burna Boy: Ja Ara E

5 Beyoncé / Kendrick Lamar: The Nile

6 Beyoncé / JAY-Z / Childish Gambino: Mood 4 Eva

7 Salatiel / Pharrell / Beyoncé: Water

8 Blue Ivy Carter / SAINt JHN / WizKid / Beyoncé: Brown Skin Girl

9 Tiwa Savage / Mr. Eazi: Keys to the Kingdom

10 Beyoncé: Otherside

11 Beyoncé / Shatta Wale: Already

12 Tierra Whack / Beyoncé / Busiswa / Yemi Alade / Moonchild Sanelly: My Power

13 070 Shake / Jessie Reyez: Scar

14 Beyoncé: Spirit



Et la pochette...