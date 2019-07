"Le Roi Lion" : un remake copié-collé aux effets visuels somptueux mais sans émotions

Disney poursuit sa campagne de remakes de ses classiques d'animation. Après "Le Livre de la jungle", Jon Favreau réalise un film divertissant sans nouveauté.

Encore un succès au box-office sans effort à venir pour Disney. La firme aux grandes oreilles ressucite son classique d'animation le plus populaire des trentes dernières années dans un long-métrage en images de synthèses très réalistes : Le Roi Lion, réalisé par Jon Favreau.

En 2016, celui-ci était déjà à la tête du remake du Livre de la jungle, qui ressemble à un brouillon pour Le Roi Lion. Il y avait déjà la jungle, des animaux en images de synthèses, et même une scène de buffles déchaînés dans des gorges, rappelant une séquence traumatisante pour toute une génération d'enfants dans Le Roi Lion de 1994. Presque un milliard de dollars de recette et un oscar des effets visuels plus tard, le pari semblait réussi, et Favreau s'est vu confier ce nouveau remake.

Copié-collé scène par scène

Alors après le brouillon, le chef-d'oeuvre ? Le Roi Lion mouture 2019 n'est en fait rien d'autre que ce qu'il prometait : un remake du dessin animé original, allant jusqu'au copié-collé scène par scène, dialogue par dialogue, voire plan par plan. Le jeune lionceau Simba, fils du roi de la savane, se prépare à devenir le futur souverain. Jusqu'à ce qu'un évènement tragique ne le force à quitter son chez-lui. Une histoire réussie, que tout le monde a déjà louée par le passé.

Le nouveau film de Jon Favreau suit désespérément le film original sans y apporter aucune nouveauté de thématique (à part une réflexion perturbante pour le jeune public sur le sens de la vie de la part des amis de Simba que sont Timon et Pumba). Il ne faut pas s'attendre à des arcs narratifs nouveaux comme dans Le Livre de la jungle. Ici, on a ce qu'on a demandé : Le Roi Lion. Ni plus, ni moins.

Des effets spéciaux somptueux

En réalité, tout l'intérêt de ce film réside dans ses visuels et ses effets spéciaux. Le Roi Lion est somptueux. Les animaux semblent réellement vivants, comme sortis d'un documentaire. D'autant que le film sera une réjouissance pour les fans, qui auront l'impression de voir en vrai les décors du film original, comme le fameux rocher des lions, très fidèlement reproduit.

Le rocher aux lions est exactement le même que dans le film de 1994. (The Walt Disney Company France)

Toute cette facture réaliste empêche cependant, à diverses reprises, de distinguer les personnages dépourvus de signes distinctifs cartoonesques. Notamment les lionnes ou, lors de la scène finale, Simba et Scar (dont le doublage français par quelqu'un d'autre que Jean Piat et son ton diaboliquement ironique est une douleur).

Manque d'émotions

Et s'il est difficile de les distinguer, c'est que leur représentation à l'écran ne permet pas d'afficher des émotions sur ces visages d'animaux sauvages, aux expressions désespérément figées. Le dessin animé offrait toutes sortes de possibilités, dont le rire, le sourire, l'horreur... Dans le remake, l'aspect fantaisiste et cartoon qui émerveillait les enfants a complètement disparu. Une épreuve qu'avaient réussi à éviter Tim Burton pour Dumbo et Guy Ritchie pour Aladdin, grâce à leur casting essentiellement humain.

Ce gel des expressions se ressent également sur l'environnement, qui semble mort derrière ses couleurs chatoyantes recouvertes d'un voile grisâtre permanent. Disney défend de tels partis pris esthétiques et souhaite voir un film aussi précis et fidèle à la réalité que possible. Mais quelle est l'importance du réalisme visuel exacerbé lorsque le film raconte l'histoire d'un lionceau qui se prend pour Hamlet ?

L'affiche du film, hommage certain au film original. (The Walt Disney Company France)

La fiche

Genre : Aventure

Réalisateur : Jon Favreau

Acteurs VF : Ryan Bensetti, Anne Sila, Jean Reno, Jamel Debbouze, Alban Ivanov

Acteurs VO : Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Seth Rogen, John Oliver

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h58

Sortie : 17 juillet 2019

Distributeur : The Walt Disney Company France

Synopsis : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…