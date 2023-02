Paul McCartney exposera cet été une série de photos inédites des Beatles à la National Portrait Gallery de Londres

Le prestigieux musée situé au coeur de Londres montrera cet été pour sa réouverture plus de deux cents photos jamais vues des Beatles prises par Paul McCartney en 1963 et 1964, au moment où explosait leur notoriété mondiale.

Décidément, les Beatles ont de la ressource. Plus de 50 ans après leur séparation, il y a encore et toujours de nouvelles choses à découvrir ou à exhumer chez les Fab Four, comme le formidable documentaire Get Back de Peter Jackson l’a prouvé en 2021. Cette fois, il s’agit de photos jamais vues, prises par Paul McCartney au début de leur ascension internationale, entre décembre 1963 et février 1964.



Pour sa réouverture prévue cet été, la prestigieuse National Portrait Gallery de Londres, qui a été rénovée et entièrement réaménagée depuis sa fermeture en mars 2020, proposera l’exposition Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm à partir du 28 juin (et jusqu’au 1er octobre).

Self-portraits in a mirror" ("Auto-portraits dans un miroir") par Paul McCartney, une photo prise en 1963 ou 1964. (PAUL MCCARTNEY / NATIONAL PORTRAIT GALLERY /PA)

275 photos inédites prises dans l'oeil du cyclone

Prises avec un appareil 35 mm à New York, Washington, Londres, Liverpool, Miami et Paris, ces 275 photos promettent de nous faire partager de l’intérieur les expériences des Beatles au moment où ils furent propulsés de groupe le plus populaire d’Angleterre à phénomène culturel international, affrontant la folie Beatlemania. Alors que tous les objectifs du monde commençaient à se braquer sur eux et n'allaient plus jamais les lâcher, Macca propose un autre regard.



Selon le directeur de la National Portrait Gallery, Nicolas Cullinan, c’est Paul McCartney lui-même qui a contacté le musée après avoir remis la main sur un lot de plusieurs centaines de photos qu’il se souvenait avoir prises mais pensait à jamais perdues.



"C’était extraordinaire de voir ces images – jamais vues – d’un moment culturel si important, si connu et si bien documenté", a confié M.Cullinan au Guardian. "Elles ont été prises par quelqu’un qui était, vraiment, comme le titre de l’exposition y fait allusion, dans l’œil du cyclone", ajoute-t-il.



Au cœur du cyclone qu’était la Beatlemania et qui déferlait alors sur la planète, Paul McCartney immortalise notamment le 21e anniversaire de George Harrison et les coulisses de l’apparition des Fab Four en février 1964 au Ed Sullivan show (show télévisé ultra populaire aux Etats-Unis) devant 73 millions d'Américains derrière leur petit écran, jalon majeur dans la conquête planétaire du quatuor anglais.

Le livre de photos de Paul McCartney "1964 - Eyes of the Storm" prévu pour une sortie en juin 2023. (PAUL MCCARTNEY / NATIONAL PORTRAIT GALLERY)

Un livre de photos sera édité en juin

Paul McCartney a toujours été sensible à la photographie. Sa première épouse Linda McCartney était une photographe réputée, première femme a avoir signé une couverture du magazine Rolling Stone, et leur fille Mary McCartney est également photographe et réalisatrice.



Ceux qui ne pourraient se déplacer cet été à Londres seront ravis d’apprendre que Paul McCartney a prévu de publier un livre réunissant les 275 photos inédites de l'exposition en juin, pour coïncider avec son 81e anniversaire.