"Le meilleur après Oasis, c’est moi" : Liam Gallagher sort son deuxième album et en veut toujours à son frère

Le célèbre chanteur mancunien sort un nouvel opus "Why Me ? Why not". Liam Gallagher s'est confié à franceinfo sur ce nouvel album, ses débuts avec Oasis et la relation toujours compliquée avec son frère.

Liam Gallagher est de retour. L'ancien membre fondateur d'Oasis sort son deuxième album solo Why Me ? Why not et se présente désormais comme un chanteur apaisé. "C’est un bon album, et si c’était Oasis qui l’avait sorti, tout le monde en serait dingue, explique-t-il à franceinfo. Il y a de bonnes chansons, je chante bien dessus, bref c’est un bon album quoi".

Une relation toujours difficile avec son frère

Dix ans après la séparation d'Oasis, Liam Gallagher en veut toujours à son frère. "Aujourd’hui encore je me dis qu’Oasis n’aurait jamais dû se séparer, à cause de l’autre connard. Aujourd’hui encore je ressens plus de colère que de tristesse à propos de tout ça, mais le meilleur après Oasis, c’est moi. Si tu as aimé Oasis, viens à mes concerts parce que c’est du même niveau", conclut-il.

Les débuts d’Oasis, je m’en rappelle pas trop mais on était jeunes, pas encore célèbres, pleins de confiance, la vie était beaucoup plus simple, sans factures à payer, sans enfants. On se baladait dans le monde entier en buvant des bières, avec de belles fringues et de jolies femmesLiam Gallagherà franceinfo

Liam Gallagher, jamais avare de bons mots, tire à boulets rouges sur la presse anglaise. "Ils pensent que je suis une putain de grande gueule, et ils ont raison !". Seuls ses fans et les habitants de Manchester trouvent grâce à ses yeux : "Moi je suis Mancunien, tous les habitants sont incroyablement drôles, ce sont tous des acteurs, avec du style… enfin, en tout cas les supporters de Manchester City, parce que ceux de United sont restés au stade du t-shirt", conclut-il.