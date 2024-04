La chanteuse Billie Eilish sortira au mois de mai son troisième album, "Hit Me Hard and Soft"

Les fans l’attendaient depuis des semaines et Billie Eilish l’a enfin confirmé lundi 8 avril : son troisième album sortira le 17 mai. Le successeur de Happier Than Ever paru en juillet 2021, s’intitule Hit Me Hard and Soft et il a été comme les deux précédents entièrement produit avec son frère Finneas, à Los Angeles.

L’annonce était accompagnée du visuel de la pochette : on y voit la chanteuse sous l’eau en train de couler, juste après avoir été comme jetée depuis une porte visible en surplomb.

Peu auparavant, un extrait vidéo avec quelques secondes de musique complétait cette image onirique d'une dépression : on l’y voit couler de plus en plus profond dans les abysses bleues, jusqu’à ce qu’une main entre dans le champ et attrape son poignet comme pour la sauver in extremis.

Constitué d’une "collection de chansons diverses et complémentaires, cet album est à écouter idéalement dans son intégralité du début à la fin", indique le communiqué de presse.

Pas de single avant l'album

C’est la raison pour laquelle il ne sera précédé d’aucun single. "Je veux tout vous donner d’un coup", a écrit la jeune chanteuse américaine aux 9 Grammys sur Instagram, assurant être avec son frère Finneas "très excitée et très fière de cet album" qu’elle a "hâte de vous faire écouter."

Si Hit Me Hard and Soft est son premier album depuis presque trois ans, Billie Eilish n'a pas chômé entre-temps. En plus d'effectuer une longue tournée mondiale passée par l'Accor Arena de Paris Bercy en juin 2022 puis Rock en Seine en août 2023, elle a sorti le EP Guitar Songs et elle a surtout contribué à la bande son du film Barbie de Greta Gerwig avec la poignante chanson-titre What Was I Made For ?, qui lui a valu deux Grammy awards, dont celui de la Chanson de l'année.

Joli coup marketing

L’annonce de cette sortie a donné lieu à un double coup marketing, comme il se doit pour une star. Dès vendredi 5 avril, ses 120 millions de followers sur Instagram ont eu la surprise de faire soudain partie de son cercle rapproché : elle a utilisé la fonction story réservée aux amis proches pour inclure tous ses fans. La story en question ne parlait pas d’album mais révélait un tatouage sur sa hanche. Ce geste malin, qui a fait le tour d’internet et fait battre le cœur de tous ses admirateurs et admiratrices, lui a fait gagner en quelques heures 7 nouveaux millions de followers (qui voulaient, eux aussi, accéder à ce contenu exclusif).

En parallèle, ces derniers jours, des panneaux d’affichage énigmatiques avec le logo de la chanteuse émergeaient dans plusieurs villes autour du monde. Ils laissaient apparaître des bribes de paroles telles que Did I crossed the line ? au Royaume-Uni, Saw you turn around but it wasn’t your face en Allemagne, I’ll love you till the day I die au Mexique et Man I am the greatest en Nouvelle-Zélande.

La tracklist, qui a fuité sur le site du magazine Rolling Stone (retiré depuis mais déjà copié ici ou là), au grand dam de l'intéressée qui a publié un "fuck Rolling Stone" énervé, comprend dix morceaux. On y remarque notamment un titre en français, L'amour de ma vie, et un autre, Chihiro, qui semble se référer au fameux film d'animation Le voyage de Chihiro, du Japonais Hayao Miyazaki.