Nouveau projet et nouvel écrin pour Jarvis Cocker sous le nom de "JARV IS"

Artisan majeur de la période "britpop", avec son groupe Pulp, l'Anglais Jarvis Cocker est de retour cet été avec, enfin, un nouvel album qui vient de sortir, "Beyond The Pale", sous le nom de JARV IS...

Jarvis Cocker, réinventé sur scène et sur disque avec JARV IS... (DANIELE BALDI / MAXPPP)