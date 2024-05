Des surprises, une explosion de couleurs et des fans survoltés : Taylor Swift a donné un coup d'envoi survitaminé à Paris à la tournée européenne de The Eras Tour

Trois heures et quart de spectacle, de nouveaux titres, et une forme olympique devant un océan d'étoiles lumineuses dans la foule : la chanteuse américaine Taylor Swift a enchanté ses fans pour un premier concert à Paris, coup d'envoi de la tournée de la méga-star américaine sur le Vieux continent. L'événement parisien comptera quatre dates du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai.

Sans pause ni entracte, la popstar a donné un show XXL. Au programme : une scénographie grandiose typique de l'Américaine, des moments d'interaction avec son public et une cinquantaine de chansons que l'artiste a interprétées devant 42 000 spectateurs, dont quelques-uns avaient campé depuis plusieurs jours au pied de La Défense Arena.

Une nouvelle ère ajoutée au show

Surprise pour les fans : la chanteuse a ajouté toute une partie inédite à son concert dédiée à son dernier album. Dans cette tournée rétrospective lancée en mars 2023, Taylor Swift revisite toute sa discographie, depuis son album Taylor Swift sorti en 2006 et partage les périodes en "ères", d'où le titre Eras Tour.

Les fans du monde entier avaient les yeux rivés sur ce premier concert à Paris car, depuis sa dernière date à Singapour le 9 mars, elle a sorti un 11e album en avril, The Tortured Poets Department. Ainsi, la chanteuse a ajouté une nouvelle ére afin de faire de la place à quelques chansons de ce nouvel album entré dans l'histoire en devenant le premier à dépasser le milliard de streams en une semaine sur Spotify.

Une exclusivité pour Paris

L'air presque taquin et fière du cadeau offert à son public parisien, la chanteuse a déclaré : "Vous avez été les premiers à entendre des chansons de The Tortured Poets Department", son dernier album. "Ou plutôt, comme je l'appelle, Rage féminine: la comédie musicale". Inutile de préciser l'état extatique des fans.

Sur les 31 chansons de ce double album, Taylor Swift a interprété Who's Afraid of Little Old Me?, I Can Do It With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, But Daddy I Love Him, So High School ou encore Down Bad. Pour Fortnight, tube de l'album en featuring avec Post Malone (qui n'était pas présent sur scène), la chanteuse était perchée sur un gigantesque cadre de lit rappelant celui du clip.