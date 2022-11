Coupe du monde 2022 : quels artistes ont finalement accepté de chanter au Qatar ?

Le Mondial-2022 débutera ce dimanche par une cérémonie "mêlant tradition qatarie et culture universelle", avec pour tête d'affiche l'un des membres du célèbre groupe de K-pop BTS, ont annoncé les organisateurs.

Cette cérémonie en sept actes d'une durée de 30 minutes est programmée à 17h40 locales (15h40 en France) dans le stade Al-Bayt, à l'architecture inspirée par les tentes traditionnelles bédouines.

Lors de la cérémonie Jungkook, l'un des sept membres du célèbre groupe sud-coréen BTS, interprétera Dreamers, l'un des hymnes du premier Mondial au Moyen-Orient et dans le monde arabe, aux côtés du chanteur qatari Fahad Al-Kubaisi.

Refus

Dans un contexte polémique, en cause l'écologie et le non-respect des droits humains au Qatar, de nombreux artistes ont refusé de se produire à Doha. Dua Lipa et Rod Stewart avaient fait savoir qu'ils ne se produiraient pas lors de cette cérémonie.

La chanteuse a expliqué sur Instagram qu'elle se rendrait au Qatar "lorsqu'il aura rempli tous les engagements en matière de droits humains pris lorsqu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du monde", alors que le pays est régulièrement mis en cause pour son traitement des travailleurs migrants et des personnes LGBT+.

De son côté, le chanteur britannique de 77 ans, sollicité par l’Emirat il y a plus d’un an, a préféré refuser le gros chèque proposé par les Qataris à cause de "l’état du respect des droits humains" à Doha.

Une soixantaine d'artistes attendus à Doha pour des concerts quotidiens

Pour l'heure, outre le chanteur du groupe de K-pop coréenne BTS Jungkook, la le rappeur américain Lil Boyont a confirmé sa présence. Maître Gims, auteur de l’une des chansons officielles du Mondial en duo avec Ozuna, devrait lui aussi être de la fête.



Robbie Williams, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J. Balvin, Major Lazer et Enrique Iglesias... une soixantaine d'artistes se produiront finalement à Doha tout au long de la compétition. Alors qu'elle avait annoncé qu'elle ne s'y rendrait pas, la chanteuse Shakira s'est-elle finalement laissée convaincre ? Réponse ce dimanche à partir de 15h40.