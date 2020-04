Confinement : le groupe Deluxe fait danser les réseaux sociaux dans la bonne humeur

Les six musiciens originaires d'Aix-en-Provence ont interrompu leur tournée dès le début du confinement. C'est sur la toile qu'ils donnent désormais rendez-vous à leurs fans.

Il devait fêter ses dix ans d'existence le 28 mars dernier avec un grand concert à l'Arena d'Aix-en Provence, mais confinement oblige, Deluxe a dû interrompre sa tournée. Pas question cependant pour le groupe électro-pop de ne pas jouer. Instagram, Facebook ou Youtube, les six musiciens aixois se produisent régulièrement sur les réseaux sociaux.

De la scène à la chambre

Très rapidement les six amis se sont adaptés aux contraintes de la crise sanitaire mondiale. En restant chacun chez soi, ils imaginent une autre manière de créer ensemble. "On essaie de pouvoir mettre ce temps en oeuvre, avancer et se réinventer " nous dévoile Kaya, le bassiste du groupe.

Même si l'interaction avec le public diffère de l'ambiance de folie des concerts de Deluxe, le groupe prend cette étape comme une nouvelle performance. "C'est quelque chose de nouveau pour nous de faire des vidéos, séparés les uns des autres, pour le moment c'est la bonne chose qui en ressort", rapporte Liliboy.

"Ne pas baisser les bras"

Si cette formule inédite est largement suivie par les fans du groupe (plus de 23 000 vues sur Youtube pour Get Down, extrait de leur dernier album) pour les membres du groupe le lien avec le public est essentiel. "Le soutien du public sur les réseaux sociaux nous porte et nous motive à ne pas baisser les bras et à continuer de faire ce qu'on aime", confie encore chanteuse du groupe. Deluxe / Youtube

Malgré le confinement, Deluxe parvient même à nous emmener en voyage avec le rappeur sud-africain Tumi en direct de Cape Town. Ils nous offrent une version inédite de leur titre Leo Messy. Deluxe / Youtube

De la rue à la scène

Moustaches de rigueur, costumes colorés, look déjanté, depuis près de dix ans Deluxe a franchi toutes les frontières des styles. Un savant mélange de groove, hip-hop, funk, soul, funk qui rentre dans catégorie très diversifiée de "l'électro pop à la française". Une formule qui s'exporte à travers le monde et qui a propulsé les six amis de la rue à la scène, en un éclair.