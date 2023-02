Cinq choses à retenir des Grammy Awards 2023, dominés par Beyoncé, Lizzo et Harry Styles

50 ans du hip-hop, reggaeton, musique de jeu vidéo, hymne à la liberté et une nouvelle recrue dans le club très fermé des "EGOT" ... Tels sont les autres événements majeurs de la 65e cérémonie des Grammy Awards, qui a largement sacré Beyoncé, Lizzo et Harry Styles.

Il y a eu la reine de la soirée Beyoncé et Harry Styles couronnés, mais du reggeaton à l'Iran, la 65e cérémonie des Grammy Awards a eu quelques autres temps forts. En voici cinq, sélectionnés par l'AFP.

>> 65e Grammys : Beyoncé devient l'artiste la plus couronnée mais Lizzo et Harry Styles se partagent les récompenses majeures

Le reggaeton ouvre la soirée

A qui l'honneur d'ouvrir la 65e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles ? Au pays de Beyoncé et du hip-hop, c'est à Bad Bunny, le prince du reggaeton, qu'est revenu ce privilège. Un signe d'une évolution pour l'Académie des arts et sciences de l'enregistrement (The Recording Academy), qui cherche à maintenir l'attrait de la cérémonie, de moins en moins suivie aux Etats-Unis (un peu moins de neuf millions de téléspectateurs en 2022, contre plus de 20 millions il y a quelques années).

Les chiffres générés par Benito Antonio Martinez, alias Bad Bunny, en concerts ou sur les plateformes en font en effet incontestablement le plus grand artiste de streaming et de tournée au monde. Son Un verano sin ti était même devenu pour cette 65e cérémonie, le premier album tout en espagnol à concourir dans la plus prestigieuse catégorie, celle du meilleur album. L'artiste de 28 ans a finalement remporté le Grammy du meilleur album urbain en musique latine.

Les 50 ans du hip-hop fêtés dignement

Ce fut l'un des moments live les plus réussis d'une soirée très sage, sans incident ni dérapage. Pour fêter les 50 ans du hip-hop, dont on considère qu'il est né dans le Bronx à New York à l'été 1973, rarement autant de stars du rap n'avaient été réunies pour un long medley : Grandmaster Flash, Run DMC, LL Cool J, Rakim, De La Soul, Chuck D et Flavor Flav de Public Enemy, Salt-N-Pepa et Method Man du Wu-Tang Clan.

Le tout avec Questlove, des Roots, pour accompagner ce beau monde à la batterie. La reine Queen Latifah elle-même a fait un passage remarqué sur scène, avant Missy Eliott.

L'hymne pour la liberté en Iran récompensé

Touche politique de la soirée, la Première dame des Etats-Unis Jill Biden est venue sur scène pour annoncer le prix de la "chanson pour un changement de société". Et la récompense est allée à Baraye, le morceau du chanteur pop iranien Shervin Hajipour, 25 ans, devenu un hymne du mouvement de protestation qui secoue l'Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.

L'artiste, placé en détention après que sa chanson était devenue virale sur les réseaux sociaux, a été libéré sous caution. Jill Biden a loué " un appel puissant et poétique à la liberté et aux droits des femmes" en Iran, dont les relations avec les Etats-Unis sont rompues depuis plus de quarante ans.

Viola Davis dans le club très fermé des "EGOT"

C'est un club très fermé aux Etats-Unis, celui des artistes qui ont remporté à la fois un Oscar (cinéma), un Emmy Award (télévision), un Grammy Award (musique) et un Tony Award (théâtre). On les appelle "EGOT". L'actrice Viola Davis en fait désormais partie, après avoir remporté un Grammy pour le meilleur "livre audio", avec ses mémoires Finding Me.



"J'ai écrit ce livre pour rendre hommage à la petite Viola quand elle avait 6 ans, pour rendre hommage à sa vie, ses joies, ses traumatismes", a lancé, sur la scène de Los Angeles, l'actrice de 57 ans qui fut cette année à l'affiche du film à gros budget d'Hollywood The Woman King.



Dans Finding Me, elle raconte notamment son enfance pauvre, de sa Caroline du Sud natale, au Rhode Island où elle a grandi, et son expérience du racisme. L'artiste de 57 ans, connue pour son activisme, avait notamment été oscarisée en 2017 pour son second rôle dans Fences, et un Emmy Award en 2015 pour la série How to Get Away with Murder. C'est la 18e artiste à devenir "EGOT", après Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, ou John Legend.

Et la meilleure musique de jeu vidéo pour ...

C'était une première attendue et tardive. Dimanche soir 5 février, l'Académie a remis pour la première fois une récompense à la meilleure musique d'un jeu vidéo. Le gramophone est revenu à la compositrice américaine Stephanie Economou pour la bande-son d'un des opus de la série d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla. "Je n'avais pas de grands espoirs pour cette catégorie car (...) je suis généralement très novice dans le domaine de la musique de jeux vidéo et je me retrouve face à des géants et des vétérans", a déclaré la musicienne, qui a déjà composé pour le cinéma et la télévision.



Avant la cérémonie, elle avait expliqué à l'AFP que cette toute nouvelle catégorie marquait "une étape importante pour que les gens reconnaissent enfin que les jeux vidéo sont dans l'air du temps depuis un bon moment".