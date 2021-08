Britney Spears : son père accepte de renoncer à sa tutelle

Depuis des semaines, les fans de Britney Spears manifestent et exigent la libération de la star américaine de la tutelle de son père, mise en place il y a 13 ans après une dépression. Vendredi 13 août, son père, Jamie Spears, a annoncé renoncer à la tutelle de la star, et donc d'arrêter de contrôler sa vie et son portefeuille. Britney Spears a d'abord été une enfant star avant de voir sa notoriété exploser à l'adolescence. L'enfant sage est alors devenue une icône mondiale.

Un feuilleton qui passionne les foules

La chanteuse a rempli les stades du monde entier, et vendu 200 millions d'albums. Elle se met en scène dans des clips torrides, mais supporte mal sa célébrité à cette époque. En février 2007, c'est la descente aux enfers : Britney se rase la tête. C'est à ce moment-là que son père demande son placement sous tutelle. Il gère donc sa fortune mais aussi les moindres détails de sa vie, comme son lieu de vacances, ou encore il lui interdit d'arrêter sa contraception. La star conteste cette décision en justice, et aux États-Unis, ce feuilleton passionne.