Beyoncé a désormais son double de cire au musée Grévin

La sculpture plus vraie que nature, que les visiteurs du musée parisien peuvent admirer depuis jeudi, a demandé six mois de travail.

Les visiteurs la réclamaient depuis longtemps, et leurs vœux ont été exaucés : Beyoncé Knowles-Carter a fait son entrée jeudi 4 juillet 2024 au musée Grévin. Car étonnamment, la chanteuse américaine, artiste féminine la plus récompensée de l'histoire avec 28 Grammy Awards, n'avait pas jusqu'ici de personnage à son effigie au musée de cire. "Après un énorme succès pour le vidéoclip de Apeshit tourné à Paris au cœur du musée du Louvre, le personnage de Beyoncé ne quittera plus la capitale", se félicite l'établissement parisien.

Vêtue d'un body doré et assise jambes croisées sur un cerceau, la sculpture réaliste de Queen B. a demandé six mois de travail à l'équipe des ateliers de création du musée Grévin et au sculpteur Claus Velte.

[ INAUGURATION ] Beyoncé fait son entrée à Grévin ! 🤩 Chers Beyhive, méfiez-vous des apparences, la vraie Queen B est bien chez nous 😉 pic.twitter.com/YTBO1KROHB — Musée Grévin (@Grevin_Paris) July 4, 2024

Alors que les personnalités viennent souvent poser en chair et en os, la difficulté a été cette fois de ne devoir travailler qu'à partir de photos. Car en effet, "chaque photo peut présenter une colorimétrie différente, des volumes du visage aussi, sourire, pas de sourire, tête levée ou baissée", précise le communiqué du musée.

L'autre challenge a été de "trouver une pose" pour la jeune femme, puis de construire une structure supportant le cerceau sur lequel elle est assise, explique Claus Velte dans la vidéo mise en ligne par le musée.

Le sculpteur des ateliers du musée Grévin, Claus Velte, en plein travail sur l'effigie de cire de la chanteuse Beyoncé. (ARCHIVESGREVIN)

Mais l'artiste Claus Velte en a vu d'autres, puisqu'il travaille pour Grévin depuis trente ans et a quelque 150 sculptures du musée à son actif, de Céline Dion à Omar Sy ou Carla Bruni.

Le clone inanimé de la chanteuse de Crazy In Love rejoint ainsi les récents personnages que compte l'établissement des grands boulevards, tels le footballeur Antoine Griezmann, l'actrice Audrey Fleurot, le musicien Matthieu Chedid ou la reine Marie-Antoinette, habillée par le grand couturier Julien Fournié.

Début de polémique

Beyoncé pourra donc être admirée désormais par les 900 000 visiteurs annuels de Grévin, qui affronte déjà quelques critiques pour la "blancheur" supposément excessive de ce double de cire… ce qui n'est pas sans rappeler la polémique de The Rock en octobre dernier. L'acteur de Fast and Furious, Dwayne Johnson de son vrai nom, avait réclamé et obtenu des retouches sur sa statue, beaucoup trop claire à son goût.

Pour le moment, Queen B. n'a pas réagi. Et le musée a aussitôt éteint le début de polémique en montrant que selon l'angle de la photo, la couleur peut changer.