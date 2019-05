Orelsan nage en plein Bollywood dans son nouveau clip "Dis-moi"

Le rappeur vient de publier un clip dans lequel il se met en scène façon Bollywood.

Fana de Bollywood (la très prospère industrie du cinéma indien), OrelSan s'offre une immersion au coeur d'une comédie musicale indienne dans son nouveau clip Dis-moi, extrait de Epilogue, le long bonus de 11 chansons de La Fête est finie. On sent bien qu'en signant ce clip (il avait déjà dirigé Défaite de famille et Paradis), le rappeur réalise aussi un gros fantasme.



"Kaléidoscopé" dans son appartement mis à sac par sa fiancée, au coeur de chorégraphies colorées avec vols de colombes et pluie de pétales de roses, en duo avec une danseuse délicieuse, il multiplie les clin d'oeil au cinéma indien. Le tout en parfaite adéquation avec le rythme et les sonorités du titre.



Orelsan Orelsan démarre le 17 mai au Canada une tournée internationale qui fera halte dans de nombreux festivals français dès le mois de juin et tout l'été, notamment le 3 juin à Saint-Laurent de Cuves, le 9 juin à Dijon, le 14 juin à Saint Etienne, le 15 juin à Marseille, le 23 juin à Montendre, le 6 juillet à Saint Nolff, le 18 juillet à Boulogne sur Mer, le 19 juillet à Paris (Lollapalooza) etc. Toutes les dates ici