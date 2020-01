L'Opéra de Sydney rend hommage aux pompiers et se mobilise pour les victimes des feux

L'Opéra de Sydney se mobilise pour rendre hommage aux pompiers et soutenir financièrement les victimes des incendies gigantesques qui font rage en Australie

En hommage aux pompiers qui luttent contre les incendies qui ravagent le pays, l'Opéra de Sydney a projeté samedi soir 11 janvier, sur les "voiles" qui constituent son toit, des images des soldats du feu, rapporte la presse australienne.

"Nous allumons les 'voiles' de l'Opéra pour montrer notre soutien collectif a tous ceux qui sont touchés par ces feux dévastateurs et pour exprimer notre reconnaissance aux services d'urgence et aux volontaires pour leurs efforts et leur courage", a déclaré la directrice de l'Opéra de Sydney Louise Herron, citée par The Sydney Morning Herald. "Nous voulons envoyer un message d'espoir et de force au peuple d'Australie", a-t-elle ajouté.

Un gala de soutien en mars

Des photos de journaux et d'agences de presse montrant les pompiers au travail ont illuminé pendant trois heures samedi soir 11 janvier le toit de l'édifice. Par ailleurs, l'Opéra de Sydney accueillera le 16 mars sur ses marches un gala pour recueillir des fonds destinés aux victimes des incendies. Le spectacle réunira des stars australiennes et internationales de l'humour, parmi lesquelles Harry Shearer, la voix de Mr Burns dans Les Simpson, et l'humoriste américain Arj Barker.

Les incendies qui ravagent l'Australie depuis octobre ont fait à ce jour 27 morts et plusieurs milliers de sinistrés, réduit en cendres une superficie de 100 000 km2 (plus que le Portugal, trois fois la Belgique) et détruit plus de 2 000 maisons