Reportage "On a posé une journée pour venir ici" : Liverpool accueille Taylor Swift pour une série de concerts et se rebaptise "Taylor Town" pour l'occasion

La ville des Beatles devient celle de Taylor Swift pour une semaine. La chanteuse inaugure jeudi 13 juin une série de trois concerts à Anfiled, le stade du Liverpool FC. Dans leur uniforme vert, quatre collégiennes multiplient les selfies sur une fausse balançoire entourée d'un ciel bleu avec quelques nuages blancs. C'est l'une des onze installations artistiques en lien avec Taylor Swift. 'On est allés à 'Lover' et 'Folklore' et là c'est '1989', c'est notre préférée", énumère une des collégiennes.

Chaque installation représente un album de la chanteuse, une "ère" selon son propre terme. Devant un trône posé dans le centre commercial, Sabine et Marie, t-shirts à l'effigie de leur idole, se préparent. Elles se coiffent et enfilent des lunettes roses avant de se photographier devant cette œuvre qui représente l'album Reputation : "Nous venons du Yorkshire, nous avons pris le train ce matin. On ira la voir en concert à Wembley. Nous n'avons pas eu de tickets pour Liverpool mais on a posé une journée pour venir ici."

Sabine et Mary ont fait deux heures de train pour visiter les installations Taylor Swift à Liverpool. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

"Une expérience globale"

Pippa Horrocks, qui fait partie de l'équipe municipale qui a mené ce projet, est ravie. "Nous voulons en quelque sorte, asseoir la position de Liverpool comme la meilleure ville britannique pour les événements majeurs, explique-t-elle. En faisant ça, on propose une expérience globale à ceux qui viennent aux concerts. Ils dépensent dans nos bars, nos restaurants, nos magasins, etc..."

Pippa Horrocks est l'une des organisatrices du parcours Taylor Swift à Liverpool. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Dans la ville des Beatles, la folie Taylor Swift se propage jusqu'à l'université. Une journée complète de travaux et d'échanges s'y déroule à l'initiative du Dr Sam Murray : "En tant qu'université, nous pensons qu'il est important de comprendre ces énormes rassemblements et l'impact sur nos commerces. En quelques jours à Liverpool, Taylor va générer 18 à 35 millions de livres de revenus dans l'économie locale [21 à 41 millions d'euros]. On doit savoir comment optimiser, s'approcher des 35 plutôt que des 18, voire les dépasser. Et s'assurer que la ville est prête pour ce genre d'événement."

Au stade d'Anfield, où Taylor Swift va chanter, la boutique des mythiques Reds a même tassé les maillots de foot pour laisser de la place à ses produits dérivés.