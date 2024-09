Musique : "Il n’y a pas de moments de ma vie que je n’ai pas vécus assez intensément pour avoir envie de les revivre", confie Jean-Louis Aubert

C’est l’éternel adolescent du rock français. Du haut de ses 70 ans et de sa voix douce, Jean-Louis Aubert est de retour après une opération du cœur avec un nouvel album, "Pafini". Rencontre.

Les studios Ferber sont le repaire de Jean-Louis Aubert. C’est ici que sont nés ses plus grands tubes, depuis l’époque de Téléphone. Même si le chanteur s’en amuse : "Je n’emploie pas le mot tube, parce que ça fait tuyau !" L’auteur-compositeur-interprète sort son dixième album. "On sculpte l’air. On vend du vent. Et la grâce, ce que j’appelle la grâce, c’est quand on ne sait pas pourquoi et comment la personne a pu faire ça", confie l’artiste.

La musique ou "l’esprit qui part ailleurs"

Jean-Louis Aubert voit la musique comme une guérison, évoquant "l’esprit qui part ailleurs". "Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas dans la vie, et qui sortent dans les chansons. Ou même qui peuvent sortir d’une manière un peu cachée", se livre-t-il. Pour autant, il refuse la nostalgie. "Il n’y a pas de moments de ma vie que je n’ai pas vécus assez intensément pour avoir envie de les revivre", assure-t-il.

À Baudelaire, il affirme préférer la comparaison avec "le Rimbaud adolescent", puis entame quelques notes de son titre Sensation, adapté d’un texte du poète.