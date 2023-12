Le chanteur brésilien Carlos Lyra, l'un des grands artisans de la bossa nova, est mort à 90 ans

Il était l'un de ces jeunes artistes qui gravitaient autour des pères fondateurs de la bossa nova, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes et João Gilberto, dans les années 1950 et 1960. Carlos Lyra est mort à l'âge de 90 ans, samedi 16 décembre, à Rio de Janeiro, a annoncé l'entourage du musicien sur ses comptes de réseaux sociaux : "C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès du compositeur Carlos Lyra, tôt ce matin, de façon inattendue."





Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Lyra (@carloslyra_oficial)





Carlos Lyra a composé de nombreuses perles de la musique brésilienne parmi lesquelles Minha Namorada, Você e Eu, Coisa Mais Linda, Influência do Jazz, autant de chansons reprises par une multitude d'interprètes, tant au Brésil que dans le monde du jazz. Dans Influência do Jazz (1962), l'artiste, qui étudiait la samba et les musiques traditionnelles du Brésil, déplorait la manière dont le jazz avait dénaturé le rythme de la samba...









Chanteur, guitariste, compositeur, Carlos Eduardo Lyra Barbosa est né le 11 mai 1933 à Rio de Janeiro. Alité plusieurs mois à la suite d'un accident lors d'une activité sportive, il passe le temps en travaillant assidûment la guitare. Au lycée, il se lie d'amitié avec Roberto Menescal, un autre musicien prometteur avec lequel il va fonder la première académie de guitare de Rio de Janeiro. En 1954, Lyra écrit et compose ses premières chansons, Quando Chegares, puis Menina qui sera son premier titre à être enregistré en 1955, par la chanteuse Sylvia Telles.

Un morceau repris par Brigitte Bardot

Avec Roberto Menescal et d'autres jeunes artistes comme Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra compose des chansons qui s'intégreront au nouveau mouvement musical qui jaillit des beaux quartiers de Rio dans la seconde moitié des années 50 : la bossa nova, un mélange sensuel de samba et de jazz porté par des harmonies sophistiquées. Si les figures les plus éminentes de ce genre sont le compositeur Antônio Carlos "Tom" Jobim, le poète-parolier Vinícius de Moraes et le chanteur-guitariste João Gilberto, qui fut l'architecte du son et de la rythmique bossa, Lyra, Menescal, Bôscoli, mais aussi João Donato et Marcos Valle enrichissent ce nouveau répertoire de nombreuses pépites musicales.

À partir de 1960, avec l'auteur Vinícius de Moraes, Carlos Lyra compose de superbes chansons telles que Você e Eu, Coisa Mais Linda, Maria Moita, Primavera, Minha Namorada...







Sortie en 1964, la chanson Maria Moita débute sur un riff de guitare qui ressemble de façon troublante à celui qui ouvre le classique de Deep Purple, Smoke on the Water, une chanson lancée huit ans plus tard... La similarité a été relevée en 2019 par un journaliste et musicien brésilien, Régis Tadeu.







Parmi les autres grands partenaires d'écriture de Carlos Lyra, figurent Ronaldo Bôscoli (avec qui il a cosigné à partir de 1957 Lobo Lobo, Se é Tarde me Perdoa, Canção que Morre no Ar...) et Geraldo Vandré (Quem Quiser Encontrar o Amor, Aruanda...).

L'une des premières chansons de Carlos Lyra, Maria Ninguem, initialement gravée par João Gilberto dans son mythique premier 33 tours Chega de Saudade (sorti en 1959), sera reprise par Brigitte Bardot en portugais (1964).





Hommages de Lula et du monde musical

Roberto Menescal, 86 ans, a réagi à la disparition de Carlos Lyra sur la chaîne GloboNews, évoquant la dernière fois qu'il a vu son vieil ami : "Je lui ai rendu visite le mois dernier et il n'allait pas bien. Je pense qu'il serait lâche de notre part de lui demander de rester plus longtemps. Il a fait ce qu'il avait à faire et il a été brillant en tout."

Roberto Menescal relembra último encontro com Carlos Lyra. “Visitei ele mês passado, e ele não estava bem. Acho que seria uma covardia a gente pedir para ele ficar mais tempo. Fez o que tinha que fazer e foi brilhante em tudo”, resumiu o músico, ao lamentar a morte do amigo… pic.twitter.com/zCsWRj0ovE — GloboNews (@GloboNews) December 16, 2023

Le président brésilien Lula a rendu hommage à Carlos Lyra, samedi soir sur X : "Aujourd'hui, le Brésil dit au revoir à Carlos Lyra, chanteur et compositeur brésilien, l'un des grands noms de la Bossa Nova. Partenaire de Vinícius de Moraes et de nombreux grands noms de la MPB [musique populaire brésilienne]. Mes condoléances aux amis, à la famille et aux admirateurs de Carlos Lyra en cette période de perte."

Hoje o Brasil se despede de Carlos Lyra, cantor que e compositor brasileiro, dos grandes nomes da Bossa Nova. Parceiro de Vinícius de Moraes e tantos grandes nomes da MPB. Meus sentimentos aos amigos, familiares e admiradores de Carlos Lyra nesse momento de perda. — Lula (@LulaOficial) December 16, 2023



Gilberto Gil a salué la mémoire de Carlos Lyra, samedi sur les réseaux sociaux : "Attristé par la nouvelle du départ de Carlos Lyra, qui nous laisse, à 90 ans, un héritage extraordinaire. Un gros câlin à toute la famille et aux amis."

Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos. Vídeo de “Saudade fez um Samba”, de Carlinhos e Boscoli, interpretada na última quinta-feira na Academia Brasileira de… pic.twitter.com/NfYOXgG80L — Gilberto Gil (@gilbertogil) December 16, 2023



Comme Gilberto Gil, Caetano Veloso a rendu hommage à Carlos Lyra en musique, dimanche sur scène : "Le spectacle d'hier, à la Concha Acústica, était spécialement dédié à la mémoire de Carlos Lyra et, en son honneur, j'ai chanté Quando Chegares, qui était sa première composition."

O show de ontem, na Concha Acústica, foi especialmente dedicado à memória de Carlos Lyra e, em sua homenagem, cantei “Quando Chegares”, que foi a sua primeira composição. 🌹



Obrigado, Concha! Nos vemos daqui a pouco para o terceiro show deste final de semana na minha Bahia! ❤️👈🏼… pic.twitter.com/OySn7HG8E3 — Caetano Veloso (@caetanoveloso) December 17, 2023





À écouter : l'émission dominicale "Repassez-moi l'standard" du 6 novembre 2022, animée par Laurent Valero, sur France Musique, était consacrée à la chanson "Influência do jazz" de Carlos Lyra