Bunny Wailer, légende jamaïcaine du reggae et membre fondateur des Wailers avec Bob Marley, est mort à l'âge de 73 ans

Le reggae pleure l'un de ses génies. Bunny Wailer, légende jamaïcaine du reggae est mort à l'âge de 73 ans au Andrew's Memorial Hospital de Kingston (Jamaïque), a annoncé, dans un communiqué, la ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange, mardi 2 mars. En 1963, Bunny Wailer avait fondé le groupe The Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, avant de se consacrer à une carrière solo à partir de 1974. Bunny Wailer était le dernier membre fondateur des Wailers encore vivant. Ses albums Time Will Tell: A Tribute to Bob Marley et Hall of Fame: Tribute to Bob Marley's 50th Anniversary ont reçu un Grammy Awards aux Etats-Unis, respectivement en 1990 et 1995.