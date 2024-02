Musique : disparition à 77 ans d'Aston "Family Man" Barrett, bassiste et ancien leader des Wailers de Bob Marley

Aston "Family Man" Barrett, bassiste jamaïcain et ancien leader des Wailers de Bob Marley, l'un des architectes du reggae, est mort samedi 3 février à 77 ans à Miami en Floride, annonce sa famille sur les réseaux sociaux. "C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Aston "Familyman" Barrett après un long combat contre la maladie", écrit sur Instagram l'un de ses fils, Aston Barrett Jr.

Né en 1946 à Kingston, Aston "Family Man" Barrett, aux côtés de son frère, le batteur Carlton Barrett, est l'un des musiciens dont le travail a posé les bases du reggae et du dub. Il rejoint Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer dès 1970 et devient le "bandleader" des Wailers jusqu'à la mort de Bob Marley en 1981, jouant sur l'ensemble des albums de la légende du reggae.

"Un ami bien aimé", "un pionnier de la musique jamaïcaine"

Durant sa carrière, Barrett joue également avec les plus grands noms du genre. De la fin des années 1960 à 1972, il est le bassiste de Lee "Scratch" Perry & The Upsetters. Il accompagne également Burning Spear entre 1975 et 1983, et joue pour Max Romeo, King Tubby, Augustus Pablo ou encore Alpha Blondy. En 2006, il tente de faire reconnaître son travail de producteur et de compositeur en justice. Il réclame à la maison de disques de Bob Marley, Island Records, 60 millions de livres sterling de royalties impayées, pour lui et son frère Carlton Barrett décédé en 1987, sans succès.

"Ce matin, le monde a perdu non seulement un musicien emblématique et l'épine dorsale des Wailers, mais aussi un être humain remarquable dont l'héritage est aussi immense que son talent", écrit Aston Barrett Jr, qui est l'actuel batteur et leader des Wailers.

It is with tears in our hearts and eyes that we share the news from Aston Barrett Jr. that his father our beloved friend,musical partner, bredrin Aston "Family Man" Barrett has made the transition from the physical world . Anytime we listen to the music pay close attention to the… — Bob Marley (@bobmarley) February 3, 2024

La famille Marley, qui a commencé la promotion du biopic Bob Marley : One Love qui doit sortir le 14 février au cinéma, partage sur X ses "larmes dans le cœur et les yeux" pour un "ami bien-aimé", un "partenaire musical", "un pionnier, unique, créateur de tendances, révolutionnaire dans l'espace musical". La ministre jamaïcaine de la Culture, Olivia Grange, salue sur X la mémoire d'un "pionnier de la musique jamaïcaine et un mentor pour de nombreux artistes jamaïcains".