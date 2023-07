"Bob Marley : One Love" sortira en 2024 : découvrez le premier extrait du biopic consacré au roi du reggae

Il faudra attendre encore quelques mois pour voir la première production hollywoodienne consacrée à Bob Marley. Le projet a été porté par son fils Ziggy Marley.

"Bob Marley : One Love" est le titre du biopic consacré au roi du reggae. Il est attendu en 2024 dans les salles. Une première bande-annonce du film a été diffusée le 6 juillet par Paramount. La réalisation du long métrage a été confiée à Reinaldo Marcus Green (La Méthode Williams) et il est produit par Ziggy Marley, le fils de l'icône musicale disparue le 11 mai 1981. Bob Marley est incarné par le comédien britannique Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) et sa compatriote, Lashana Lynch (The Woman King), interprète Rita, la mère de Ziggy.

Une période charnière de la vie de Marley

"Rien n'arrive avant son heure et il est temps que l'histoire de notre père Bob Marley soit racontée dans un biopic qui sortira en salle en 2024", a écrit Ziggy Marley sur sa page Instagram pour annoncer la diffusion du premier extrait. "Ce film, poursuit-il, vous fera découvrir pour la première fois ce que c'était que de côtoyer la légende, de voir sa douleur, ses chagrins, ses joies et sa rédemption". Le film a été tourné en Angleterre et en Jamaïque, avec un casting à majorité jamaïcaine. L'actrice Lashana Lynch étant, elle aussi, d'origine jamaïcaine.

Le film se déroule au moment de la création de l'album Exodus. "Les années 1976 et 1977 ont été de grandes périodes dans la vie de Bob. Il faut vraiment comprendre cette période pour (le) comprendre", a indiqué Reinaldo Marcus Green dans un entretien accordé à Shadow and Act. "Dès le début, poursuit-il, nous n'avons pas voulu faire une sorte d'histoire du berceau à la tombe. Nous n'avions pas l'impression qu'il fallait le faire pour saisir l'essence de ce que Bob vivait à cette époque. Cette période de la vie de Bob est très riche (...) en ce qui concerne le fait de devenir un homme (et) de laisser un héritage au monde".