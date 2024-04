"Musiciennes à Besançon" : trois lauréates sur scène pour favoriser un accès plus égalitaire à l'univers musical

Des femmes sur scène, ce n'est pas forcément si courant qu'on ne le croit. Alors, pour faire bouger les lignes, le dispositif Musiciennes a vu le jour il y a trois ans à Besançon. Pendant une semaine – du 15 au 20 avril – des artistes féminines travaillent en profondeur leur projet artistique et se penchent sur leur statut d'artistes au féminin. L'objectif : une semaine pour se faire un nom.

Cette année, 225 candidates ont postulé. Une cinquantaine d'entre elles ont été retenues par un jury lui aussi entièrement féminin. Et les trois lauréates 2024 sont : Allivm (pop urbaine), Awa (soul mélancolique) et Rouge Minnesota (rock). Durant une semaine d'immersion dans les salles du Bastion et à la Rodia, elles ont donc travaillé le live, le corporel et la stratégie, des clés pour bâtir une carrière musicale.

Dans ce cercle bienveillant, les artistes s'épanouissent pleinement, loin des pressions misogynes qu'elles peuvent subir au cours de leurs jeunes carrières.

Ici, "ils n'ont pas la volonté de nous façonner. On ne nous pousse pas à devenir un produit qui connaîtra du succès sur le marché. Au contraire, il y a vraiment une volonté d'accompagner de façon très respectueuse notre sensibilité et énergie", partage Rouge Minnesota, l'une des lauréates.

"Musiciennes à Besançon" met en lumière trois lauréates accompagnées dans leur projet musical. . (FRANCE 3 FRANCHE-COMTE / A. Bilinski / D. Martin / V. Grandemange / E. Dubuis)

Au-delà de leur formation musicale, les artistes participant au dispositif s'interrogent sur leur statut de femmes artistes. Dans la région, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour que l'égalité homme/femme se joue sur scène comme en coulisses. Une journée de rencontres du réseau régional la Féma (association des acteurs de la filière musiques actuelles) est même mise en place pour débattre de la question d'égalité dans les pratiques professionnelles et artistiques en Bourgogne-Franche-Comté.

Si la musique se conjugue enfin au féminin pour ces artistes, Besançon se distingue aussi par le fait de révéler des talents, notamment lors du Festival international de musique, qui fête cette année sa 77e édition. Également né sous son impulsion, le 59e Concours international de jeunes chefs d'orchestres, se verra-t-il remporté par une femme en 2025 ?