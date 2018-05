Mort de Maurane : la Belgique rend hommage à la chanteuse

La Belgique pleure sa chanteuse. Après la mort de Maurane, le pays rend hommage, mardi 8 mai, à l'interprète révélée par la comédie musicale Starmania. Née le 12 novembre 1960 à Ixelles, dans l'agglomération bruxelloise, Claudine Luypaerts de son vrai nom vivait à Schaerbeek, dans la banlieue de la capitale belge. Voici ce qu'ont prévu les autorités belges pour lui rendre hommage.

A Schaerbeek, la commune où elle résidait, la mairie a ouvert un livre de condoléances en ligne. Chaque internaute qui le souhaite est invité à y déposer un message.

Capture d'écran du livre de condoléances de la mairie de Schaerbeek pour la chanteuse Maurane. (SCHAERBEEK.BE)

La mairie de Schaerbeek a également décidé de rebaptiser l'un des squares de la ville. Comme le rapporte Le Soir, le jardin de la rue Jacques Rayé, où la chanteuse résidait, s'appellera désormais "square Maurane". Une gerbe de fleurs sera envoyée à sa famille et un hommage lui sera rendu le 25 mai lors du prochain conseil communal.

Le square de la rue Jacques Rayé, le 8 mai 2018 à Schaerbeek (Belgique). (THIERRY ROGE / BELGA MAG)

Comme Johnny Hallyday et France Gall, Maurane aura les honneurs du métro bruxellois. La société qui gère le réseau de la capitale belge a indiqué sur Twitter qu'elle diffuserait toute la journée "ses plus grands titres".

En hommage à Maurane, nous diffusons ses plus grands titres dans le métro aujourd'hui.

Als eerbetoon aan Maurane spelen we vandaag haar bekendste liedjes in de metro. #mivb #stib pic.twitter.com/vMt6masIh3