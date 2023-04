Mika parmi les têtes d'affiche des concerts du centenaire des 24 Heures du Mans 2023

La 100ème édition de la mythique course n'échappera pas à la tradition : quatre soirées de concert sont programmées, du 7 au 10 juin 2023. Le chanteur Mika donnera le tempo le samedi 10 juin, jour du lancement de la course.

Hormis la course, un autre événement est toujours très attendu lors des 24 Heures du Mans : il s'agit de musique et de concert. Cette année, la 4e manche du Championnat du monde d'endurance de la Fédération internationale de l'Automobile (FIA) fête, en plus, son centenaire, les 10 et 11 juin 2023. La programmation musicale s'avère encore riche cette année. Mika est le grand invité musical de cette édition puisqu'il se produira le jour du départ de la course, le samedi 10 juin. Les artistes qui assureront la première partie chaque soir, à partir de 20 h, ne sont pas encore connus.

Quatre soirées de concert

La première artiste qui entrera en scène est Zazie, le mercredi 7 juin. La chanteuse de 59 ans a sorti son onzième album studio en décembre 2022, Aile-P. Sa performance s'inscrira justement dans la nouvelle tournée de celle qui est également jurée du télé-crochet The Voice, "Air tour", qui démarre au mois de juin.

Il serait quasiment impossible d'avoir des 24 Heures du Mans sans artistes anglais. Le jeudi 8 juin, journées des essais libres, c'est le groupe anglais de rock Razorlight qui se produira dans la Sarthe. Après une ascension fulgurante et des millions de ventes, le groupe s'était séparé. En avril 2021, Johnny Borrell, Andy Burrows, Björn Ågren et Carl Dalemo avaient annoncé qu'ils retravaillaient ensemble pour la première fois depuis plus de dix ans. Leur présence aux 24 Heures est donc une belle surprise.

Autre ambiance vendredi 9 juin, la veille du lancement de la course. C'est Bob Sinclar qui enflammera les alentours du circuit. Le producteur de musique électronique et DJ français, aujourd'hui âgé de 53 ans, enchaîne les collaborations et les tubes depuis la fin des années 1990.

Le samedi 10 juin, ce sera le lancement d'une toute autre musique à partir de 16 h, avec le bruit de 62 moteurs qui vrombiront jusqu'au lendemain après-midi. Un concert est tout de même prévu le soir, celui de Mika. Le chanteur de 39 ans, qui a vendu plus de 10 millions d'albums à ce jour, avait dévoilé le 6 mars dernier son nouveau single Keep it simple en duo avec Vianney.

Le chanteur Mika lors d'un concert à Vérone, en Italie, le 19 septembre 2022. (ROBERTO TOMMASINI / NURPHOTO)

Les concerts qui ont lieu en parallèle de la course sont organisés par l'Automobile club de l'Ouest (ACO) depuis 1999. Des chanteuses, chanteurs et groupes français comme Superbus (en 2007), BB Brunes (en 2009) ou encore Shaka Ponk (en 2012) ont déjà animé le circuit sarthois. Parmi les stars internationales, il y a déjà eu Jamiroquai (2003), Kool and the Gang (2017), Texas (2018)… L'an dernier, le groupe français Kyo, Pete Doherty, Martin Solveig et le groupe de rock britannique The Stranglers avaient assuré le spectacle.