Malaka, le duo folk soul venu d'Auvergne sort un premier EP inspiré de ses racines créoles et de la nature

Des guitares acoustiques, deux grains de voix qui s'entremêlent, une batterie qui donne le tempo, des mots simples et efficaces accompagnés de mélodies épurées, voici la potion magique du duo Malaka.

Laurina et Sacha, les deux sœurs du duo auvergnat viennent tout juste de sortir leur premier EP. Maï est composé de cinq chansons qui célèbrent leurs origines créoles et la beauté du monde. "On est nées en Guadeloupe toutes les deux, mais on en est parties assez tôt à deux et quatre ans. On essaye de se rapprocher de ces cultures, d'apprendre. Dans cet EP, on a essayé de mélanger les langues, de rajouter du créole dans notre set", explique Laurina.

Rencontre avec Malaka un duo aux racines auvergnates et créoles - (France 3 Auvergne / R. Beaune / V. Mathieu / A. Despres)

Laurina et Sacha vivent aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Après des études supérieures, elles décident de se lancer dans la musique et créent le duo Malaka. Un nom qui évoque leurs origines antillaises. En Guadeloupe, la malaka est un fruit, une pomme d'eau à la chair croquante et désaltérante. Un combo parfait pour les deux sœurs fières de leur île d'origine.

Toutes les racines du monde

"Faut-il brûler nos racines ou les célébrer ?" questionne le duo dans Malaka Maï, leur dernier single. Dans le clip on les voit danser dans la forêt, enlacer un arbre et entamer une danse tribale. Un cri du cœur puissant, une ode à la nature qui résonne longuement dans les tympans. "On cherche à découvrir nos racines comment elles sont, d'où elles viennent et ce qu'elles nous apportent, et aussi les racines des arbres et de la nature, c'est un élément qui nous inspire beaucoup", confie Sacha.

Pour autant, les deux chanteuses ne souhaitent pas s'enfermer dans une case : "Il y a plein d'autres choses qui nous inspirent autour de nous (...) on a envie de pouvoir être libres de faire tout ce qu'on a envie de faire, de tester tout ce qu'on veut", conclut Laurina.



Après déjà plus de 40 dates de concerts à son actif, Malaka a signé en 2023 avec le label GreenPiste Record. La prochaine étape que les deux sœurs vont franchir les mènera à Aurillac, pour la première partie du concert de Fatoumata Dwiawara, le 9 mars prochain. Elles partiront ensuite sur la route des festivals avec une escale prévue au Forez Festival (Loire) le 3 août 2024.