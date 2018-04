Les rappeurs Bigflo & Oli reversent 100 000 euros au Secours populaire

Un geste généreux. Les rappeurs toulousains Bigflo & Oli ont décidé ne pas toucher un centime pour leur dernier concert surprise au zénith de Toulouse (Haute-Garonne), lundi 16 avril. Les frères Ordonez ont reversé les bénéfices entièrement au Secours populaire, comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux.

100 000€ pour le secours Populaire

Grâce au 4ème Zénith on a pu récolter tous cet argent tout en passant une soirée inoubliable

Merci les toulousains ces concerts sont gravés à jamais dans nos coeurs et font parti des moments les plus forts de nos vies!

MERCI TOULOUSE ❤️ pic.twitter.com/iDfb5qls1T