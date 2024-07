"Une valeur exemplaire de vivre-ensemble" : dans un contexte politique tendu, le festival des Eurockéennes débute à Belfort

C'est le début des Eurockéennes de Belfort, jeudi 4 juillet. L'un des festivals historiques du pays, qui tiendra jusqu'à dimanche sa 34e édition avec une affiche pour le moins éclectique : de Lenny Kravitz à David Guetta en passant par Zaho De Sagazan, les Pretenders, Gazo, Sum 41, SCH, Idles… Un festival, donc, qui tente chaque année de garder une prise avec l'actualité musicale et cette année plus que les autres, avec l'actualité politique.

Un festival de musique entre deux tours d'élections législatives reste un festival, avec une ambition pour son directeur Jean-Paul Roland : "Pour nous, tout le but, c'est que l'adolescent qui vient ne pense pas que c'était le truc de vieux cons de ses parents." Comme la jeunesse change chaque année, le programmateur Kem Lalot doit toujours garder les oreilles ouvertes : "Ils écoutent majoritairement du rap et de l'électro mais il y a quand même des choses à aller chercher ailleurs. On se rend compte que le rock commence à rebalbutier un peu au niveau des jeunes. Donc nous, on est attentifs à tout ça dans tous les styles musicaux."

"Le festival des Eurockéennes a toujours été perméable à ce qu'il se passe"

Alors aux côtés des "anciens" Lenny Kravitz, David Guetta, les Pretenders ou The Prodigy, il y aura Bar Italia, les Lambrini Girls, Slift ou Fat Dog. Et il y aura certainement aussi beaucoup de politique, Jean-Paul Roland en est conscient : "Même si on dit toujours que c'est un monde à part, une petite République éphémère, le festival des Eurockéennes a toujours été perméable à ce qu'il se passe."

"Ce qui nous motive, c'est la fraternité, la solidarité et l'égalité." Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes à franceinfo

"On espère que c'est un moment d'apaisement. Après, chaque groupe est libre de son choix et de ce qu'il dit. L'année dernière, il y avait les émeutes, le contraste est assez incroyable entre les images qu'on pouvait voir de villes un peu enflammées et aux Eurockennes des gens qui se côtoyaient paisiblement. C'est ça qu'on souhaite nous, une valeur exemplaire de vivre-ensemble."

Le festival proposera un guichet citoyen, chaque jour, pour établir des procurations. Nul doute que dimanche soir à 20 heures, quand Bagarre montera sur scène, il sera beaucoup question du refrain adapté de l'hymne des Bérurier Noir, que le groupe reprend en live à chaque concert.