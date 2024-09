Le rappeur américain P. Diddy, accusé d'agression sexuelle, a été arrêté à New York

P. Diddy dans les mains de la police. Le rappeur américain, Sean Combs de son vrai nom, a été arrêté tard lundi 16 septembre à Manhattan, a annoncé la justice new-yorkaise. Il est visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle. Le procureur Damian Williams a précisé que les détails sur les charges retenues devraient être révélés mardi matin.

L'avocat de P. Diddy, Marc Agnifilo, a expliqué dans un communiqué envoyé à l'AFP que son client se trouvait "volontairement" dans la ville, où il a déménagé. Son camp est "déçu de la décision du bureau du procureur des Etats-Unis de continuer ce que nous estimons être des poursuites injustes à l'encontre de monsieur Combs", a-t-il ajouté. P. Diddy, 54 ans, est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

Neuf plaintes déposées contre le rappeur

Le rappeur est visé depuis début juillet par une plainte d'une ancienne actrice de films X, Adria English, pour agression sexuelle. Elle accuse l'homme d'affaires de s'être servi d'elle "comme d'un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d'autres personnes" lors de soirées dans les Hamptons, dans l'Etat de New York, et en Floride, entre 2004 et 2009. Au total, neuf plaintes ont été déposées contre le rappeur depuis novembre 2023.

Dans l'une d'elles, déposée en novembre, son ancienne compagne "Cassie" Ventura l'accuse d'avoir eu un "comportement violent" et "déviant" durant une décennie. Dans une vidéo publiée en mai datant de 2016, on le voit se déchaîner contre la chanteuse. L'affaire a été réglée "à l'amiable" selon un accord confidentiel. Sean Combs a jusque-là fermement nié les accusations portées contre lui.