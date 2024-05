Une vidéo de l'agression du rappeur Diddy sur son ex-compagne Cassie en 2016 dévoilée par CNN

La chaîne de télévision américaine CNN a diffusé vendredi 17 mai un montage d'images de vidéosurveillance d'un hôtel de Los Angeles, mettant en cause Sean Combs. Daté de mars 2016, ce montage montre un déchaînement de violence du rappeur, surnommé Diddy, contre sa compagne de l'époque, la chanteuse de R&B Casandra Ventura, dont le nom de scène est Cassie.

La star mondiale et milliardaire new-yorkaise du hip-hop, 54 ans, qui s'est aussi fait appeler Puff Daddy et P. Diddy, a été rattrapée depuis 2023 par plusieurs accusations de viols, d'agressions sexuelles et de violences physiques et psychologiques. C'est l'objet d'une plainte au civil déposée à New York en novembre par Cassie, qui accusait son ex-compagnon d'un viol en 2018 et de "comportement violent" et "déviant" durant une décennie, comme des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués. L'affaire a été réglée "à l'amiable", selon un accord confidentiel.

L'action en justice de Casandra Ventura, désormais annulée, se référait à une agression physique particulièrement violente, dont les images de vidéosurveillance datées du 5 mars 2016 et dévoilées et authentifiées par CNN donnent toute la mesure.

Frappée puis traînée sur quelques mètres

Selon un montage de vidéos prises de plusieurs angles filmant un couloir et des portes d'ascenseur de l'hôtel InterContinental à Los Angeles, une femme, qui est Cassie, selon CNN, apparaît en train de marcher dans le couloir, vêtue d'un manteau à capuche, d'un jean et portant un sac à main et un sac de voyage. Quelques secondes après, un homme surgit dans le couloir et lui court après. Cet homme, qui est Diddy, d'après la chaîne, porte simplement une serviette autour de la taille et des chaussettes.

Arrivé devant l'ascenseur, Diddy retrouve Cassie, l'attrape brutalement par la nuque, la projette très violemment au sol et lui assène un coup de pied alors qu'elle est à terre, immobile. Diddy, tenant d'une main sa serviette autour de sa taille, ramasse de l'autre les sacs de Cassie et lui redonne un coup de pied, selon les images. Il attrape sa compagne de l'époque violemment par la capuche ou le haut de son manteau, la traîne dans le couloir sur quelques mètres avant de l'abandonner.

Le rappeur nie les faits qui lui sont reprochés

Casandra Ventura se relève lentement, rassemble ses affaires et décroche un téléphone de service près de l'ascenseur. Sur un autre extrait d'une caméra qui filme un miroir du couloir de l'hôtel, Diddy apparaît assis sur une chaise, dans la même tenue, jeter violemment un vase en verre vers Cassie, qui n'apparaît pas sur les images.

Cette "vidéo, à se retourner l'estomac, ne fait que confirmer le comportement de prédateur de Sean Combs", a dénoncé dans un communiqué l'avocat de Casandra Ventura, Douglas Wigdor, qui salue le "courage" de sa cliente. Le rappeur nie tous les faits depuis la plainte au civil de novembre et n'a pas été inculpé au pénal.