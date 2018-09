NTM sort "Sur le drapeau", premier titre enregistré par le duo depuis 20 ans

JoeyStarr et Kool Shen ont enregistré ce titre, qui figurera sur leur 5e album studio, avec le rappeur Sofiane.

JoeyStarr et Kool Shen n'avaient plus rien enregistré ensemble depuis vingt ans. Le duo légendaire du rap français NTM a publié jeudi 13 septembre, dans la soirée, un nouveau titre. Sur le drapeau, enregistré et interprété avec le rappeur Sofiane, est disponible sur les plateformes de streaming. Le titre est extrait du projet 93 Empire, album qui réunit d'autres rappeurs de Seine-Saint-Denis, comme Kaaris.

JoeyStarr et Kool Shen ont reformé NTM, en 2018, pour une série de concerts, et préparent également un nouvel album pour 2019, selon leur attaché de presse. Le titre Sur le drapeau figurera donc sur le cinquième album studio de NTM, 21 ans après Suprême NTM, plus gros succès du duo avec plus de 800 000 exemplaires vendus.