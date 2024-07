Le compositeur américain Philip Glass dénonce un "piratage" de sa musique pour un ballet en Crimée occupée

Le ballet doit être joué à Sébastopol, grand port et siège de la flotte russe de la mer Noire, les 29 et 30 juillet.

Le compositeur américain Philip Glass a dénoncé un "piratage" après avoir découvert que sa musique et son nom ont été utilisés pour monter un ballet à Sébastopol, en Crimée ukrainienne annexée par la Russie. "J'ai appris qu'un ballet intitulé 'Les Hauts de Hurlevent' comprenant ma musique et utilisant mon nom pour sa publicité et sa promotion doit avoir sa première (...) la semaine prochaine", a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé jeudi soir sur X.

"Utiliser ma musique et mon nom sans mon autorisation est une violation de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dont la Russie est signataire, c'est un acte de piratage", a fustigé le compositeur.

La star du ballet, fervent soutien de Poutine

"J'ai bien conscience que les circonstances actuelles en Crimée occupée me rendent impuissant à faire valoir mon droit en vertu de la législation internationale", poursuit-il. "Mais je ferai connaître ma véhémente objection si vous continuez. Merci de prendre vos dispositions en conséquence", conclut Philip Glass.

Le ballet en question, créé par le chorégraphe et danseur britannique Jonah Cook, est une adaptation du roman d'Emily Brontë Les Hauts de Hurlevent. Il doit être joué à Sébastopol, grand port et siège de la flotte russe de la mer Noire, les 29 et 30 juillet.

La star du ballet russe Sergueï Polounine, fervent soutien du président Vladimir Poutine et de l'invasion de l'Ukraine, en aura le rôle principal aux côtés de la danseuse Ksenia Ryjkova. Selon son affiche promotionnelle, le spectacle comprendra également de la musique composée par l'artiste islandaise Hildur Guðnadóttir.