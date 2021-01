Le chanteur Gerry Marsden, interprète de "You'll Never Walk Alone", est mort

"La voix de Gerry a bercé nos plus belles soirées." Le club de Liverpool a salué, dimanche 3 janvier, la mémoire du chanteur Gerry Marsden, leader du groupe Gerry and the Pacemakers et interprète de You'll Never Walk Alone, après l'annonce de sa mort à 78 ans par un de ses amis, le journaliste Pete Price.

Gerry's voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️



You'll Never Walk Alone ❤️

Comme le rappelle L'Equipe, Gerry Marsden avait marqué les esprits outre-Manche avec sa reprise en 1963 de ce standard américain de 1945. You'll Never Walk Alone était alors devenu l'hymne du Liverpool FC, comme une promesse de supporters de ne jamais laisser leur équipe avancer seule. D'autres clubs comme le Celtic Glasgow ou le Borussia Dortmund ont également fait leur ce tube lent et généreux capable de faire chanter et frissonner un stade entier.

"Les rivaux des Beatles en début de carrière"

L'ancien patron des Reds Peter Moore a évoqué "une terrible nouvelle" après la perte de "l'un des membres les plus chéris de la famille du LFC". Il a partagé une vidéo montrant Gerry Marsden dans les tribunes du stade de Liverpool, en 2018, reprenant son titre avec l'ensemble du "Kop".

Tragic news this morning. We have lost one of the most treasured members of the ⁦@LFC⁩ family. We were honoured to welcome Gerry to Anfield in 2018, and he rewarded us by singing YNWA just before kick off. #RIPGerry

Avec son groupe, Gerry Marsden aura aussi marqué la scène britannique "en tant que rivaux des Beatles au début de leur carrière", les deux formations ayant alors séduit les foules de Liverpool jusqu'à Hambourg.