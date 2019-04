Le chanteur Dick Rivers est mort à 74 ans

Dans les années 1960, il a participé à la popularisation du rock'n'roll en France.

Les Chats sauvages orphelins. Le chanteur Dick Rivers est mort à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer, a appris franceinfo auprès d'un proche, confirmant une information de l'AFP, mercredi 24 avril. "J'ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d'un cancer. Nos très affectueuses pensées à sa femme Babette, son fils Pascal et toute sa famille", a écrit son manager sur la page Facebook du rockeur.

Sur scène jusqu'en 2018

Son nom de scène lui vient du nom du personnage interprété par Elvis Presley, dans le film Loving You. Dans les années 1960, Dick Rivers a participé à la popularisation du rock'n'roll en France, aux côtés de Johnny Hallyday et d'Eddy Mitchell. Il avait, depuis, sorti une trentaine d'albums et continué les tournées jusqu'à l'année dernière.