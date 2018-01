Le chanteur des Beach Boys Brian Wilson obtient enfin une bonne note en musique au lycée

Dans les années 1950, Brian Wilson était élève au lycée de Hawthorne (Californie, Etats-Unis), avec ses frères Dennis et Carl, son cousin Mike Love et son ami Al Jardine. La future bande des Beach Boys. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Brian Wilson y est retourné en pèlerinage, lundi 15 janvier, rapporte la radio NPR (en anglais). Le chanteur en est reparti avec un joli cadeau.

Il y a plus d'un demi-siècle, le lycéen Brian Wilson avait composé une petite chanson, Surfin', le futur premier single des Beach Boys. Son professeur de musique d'alors, Fred Morgan, lui avait décerné un terrible "F". La pire note possible. La composition a pourtant "rapporté un million de dollars", s'amuse à rappeler Brian Wilson sur son compte Twitter.

L'actuelle principale du lycée, Vanessa Landesfeind, a corrigé cette erreur d'appréciation. Elle lui a décerné la meilleure note, un "A", 58 ans après la première évaluation. Ravi, Brian Wilson a posté une photo de ce moment sur Twitter.

Brian’s high school music teacher Fred Morgan: “Brian wrote a composition for me and it turned out to be ‘Surfin.’ That composition got an F, but it made a million dollars.” Brian’s failing grade has now been changed to an A on this assignment by Dr. Landesfeind! pic.twitter.com/ICANT605Kx