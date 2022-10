Brut.

Jean-Victor Blanc est le fondateur du festival Pop & Psy, qui s’est tenu du 7 au 9 octobre dernier. Son but: sensibiliser à la santé mentale via la pop culture. Pour Brut., il revient sur 5 stars qui ont pris la parole sur ce sujet.

Selena Gomez, Bradley Cooper, Lady Gaga, Britney Spears, Naomi Osaka… Toutes ces célébrités, du monde du cinéma, de la musique ou du sport, ont brisé le tabou de la santé mentale. Elles ont chacune pris la parole sur leurs troubles, et ont ouvert le débat dans l’espace public. Jean-Victor Blanc est psychiatre et fondateur du festival Pop & Psy, qui parle de santé mentale grâce à la pop culture. Pour lui, ces stars ont permis de sensibiliser au bien-être mental.

“C’était la première fois qu’une athlète parlait ouvertement d’un problème de santé mentale ”

Lady Gaga s’est beaucoup exprimée au sujet de sa propre santé psychique, et l’a notamment retranscrit dans son art. “C’est la première personnalité à parler d’un épisode psychotique. Avec ses mots, elle l’explique simplement, son cerveau s’est mis un peu à dérailler et à avoir des idées ou des perceptions qui n’existaient pas. Elle en a fait une chanson, son titre 911, dans lequel elle explique également l’aide que lui ont apportés les médicaments anti-psychotiques, c’est-à-dire des médicaments qui vont aider le cerveau à ne plus avoir ces idées qui partent dans tous les sens”, explique Jean-Victor Blanc.

Mais la détresse psychologique est aussi taboue dans le domaine du sport, et est très peu évoquée par les sportifs dans les médias. “En 2021, la tenniswoman #1 mondiale à l’époque Naomi Osaka a expliqué ne pas pouvoir participer à la compétition de Roland Garros en raison de troubles psychiques, notamment de dépression. C’était la première fois qu’une athlète de cette envergure parlait ouvertement d’un problème de santé mentale et expliquait finalement quelque chose d’assez simple : elle ne pouvait pas travailler en raison d’un trouble psychique”, ajoute le psychiatre.