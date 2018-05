La chanteuse belge Maurane est morte à l'âge de 57 ans à Bruxelles

Elle était connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale Starmania coproduite par Michel Berger, et plus récemment pour avoir été jurée dans l'émission de télévision "La Nouvelle Star".

Elle était âgée de 57 ans et venait, il y a quelques jours, d'annoncer sur les réseaux sociaux son retour sur le devant de la scène après deux ans d'absence. Le décès, annoncé par la chaîne publique RTBF, a été confirmé à l'agence de presse Belga par le parquet de Bruxelles, et une autopsie devra en déterminer la cause. A ce stade de l'enquête, "la mort n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers", a précisé un porte-parole du parquet.

Hommages d'artistes

Dans la nuit après l'annonce du décès, Lara Fabian et Christophe Willem ont été parmi les premiers à rendre hommage à Maurane sur les réseaux sociaux.

"Quelle tristesse d'apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix (...) Le choc est brutal, tant j'ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie", a réagi Christophe Willem sur son compte Instagram à côté d'une photo en noir et blanc de Maurane.