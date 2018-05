"Toi qui vivais pour nous enchanter..." : des artistes rendent hommage à la chanteuse Maurane

L'artiste belge a été retrouvée morte, lundi soir, à son domicile de Bruxelles.

Plusieurs acteurs du monde de la culture et des médias rendent hommage à la chanteuse Maurane, 57 ans, retrouvée morte chez elle, dans la soirée du lundi 7 mai, à Bruxelles. Lara Fabian est l'une des premières à avoir réagi. Elle s'est adressée directement à celle avec qui elle a chanté Tu es mon autre, sur sa page Facebook : "Je n’arrive pas à croire que je ne t’entendrai plus rire, et chanter. Je ne peux pas croire que je ne t’entendrai plus me dire : 'Ça va ma croquette ?'"

Sur son compte Instagram, le chanteur Christophe Willem a également rendu hommage à "une des plus grandes voix". "Quelle tristesse d’apprendre la disparition de Maurane, écrit-il. J’arrive souvent à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens mais là... Ils me manquent tant le choc est brutal."

D'autres encore ont salué la mémoire de la chanteuse. "Nous avons partagé tant de rires... Ce soir mon chagrin est immense... Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s’élèveront ensemble", a écrit Hélène Ségara sur Twitter. Le chanteur Michel Polnareff a qualifié Maurane de "meilleure chanteuse de blues en langue française". L'acteur Nicolas Duvauchelle a quant à lui fait part de son "choc" et de sa "tristesse".

Nous avons partagé tant de rires... Ce soir mon chagrin est immense... Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s’élèveront ensemble... @Maurane #Maurane #love https://t.co/N5WW3NzJhh — Hélène Ségara Off (@helenesegaraoff) 8 mai 2018

Meilleure chanteuse de blues en langue française. https://t.co/RRQcklwl2q — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) 8 mai 2018