L'album de Muse sortira au format NFT fin août et sera comptabilisé pour la première fois dans les charts britanniques

Muse sort son neuvième album "Will Of The People" le 26 août prochain et propose 1000 exemplaires au format NFT. Pour la première fois, les ventes de ce type seront comptabilisées dans les classements musicaux britanniques.

CD, Vinyle… Et NFT ! Le 26 août 2022, Muse sortira son tout dernier album Will Of The People, dont 1000 exemplaires seront vendus en NFT. Innovant, le format NFT (pour non-fungible token) permet d'acheter et de vendre un objet numérique, comme une image en JPEG ou une musique en MP3. Dans le cas de l'album de Muse, ces ventes dématérialisées seront comptabilisées pour la toute première fois dans les charts au Royaume-Uni et en Australie. Aucun nouveau format n’avait été pris en compte par les classements depuis le streaming en 2015.

Selon les informations du journal britannique The Guardian (lien en anglais), les albums de Muse seront disponibles à 20 £ (23 euros) sur la plateforme Serenade, seul commerçant numérique reconnu dans le domaine. Elle s’était déjà occupée de la vente officielle des chansons du Brit Awards (sorte d'équivalent britannique des Victoires de la musique) en février dernier. "Nous sommes fiers de réaliser le premier NFT musical admissible aux classements musicaux avec les superstars mondiales Muse. Il s'agit du dernier format à être ajouté aux charts officielles du Royaume-Uni depuis l'ajout du streaming il y a sept ans", a réagi la maison de disque Warner sur Twitter au début du mois d'août.

Times are changing, Warner Records are innovating.



We're proud to be doing the first chart-eligible music NFT with global superstars Muse.



The latest format to be added to the UK Official Chart since streaming seven years ago. https://t.co/Kn6MrZcycY — Warner Records UK (@warnerrecordsuk) August 1, 2022

Pour effectuer son achat, pas besoin de posséder un portefeuille en cryptomonnaie. Une fois le NFT payé, un portefeuille numérique se crée automatiquement et l’album y est ajouté. Ceux possédant déjà des portefeuilles de cryptomonnaie, comme le Bitcoin, peuvent aussi l’utiliser pour leurs emplettes.

Les rockeurs transformés en chats virtuels

Depuis plusieurs mois, l’Official Charts Company du Royaume-Uni avait rendu les NFT éligibles aux classements musicaux britanniques (lien en anglais). Le groupe de rock The Amazons avait par exemple vendu un coffret numérique comprenant des NFT en accompagnement des pré-ventes de leur album How Will I Know if Heaven Will Find Me ?. Avec Muse, c'est la première fois qu'un album en NFT se vendra de façon autonome.

La plateforme Serenade était d’ailleurs en discussion avec Muse depuis des mois. L'album en NFT comportera des versions FLAC (MP3 de haute qualité) des dix chansons de l’album ainsi que les signatures numérique des membres du groupe Matthew Bellamy, Dominic Howard, et Christopher Wolstenholme.

En 2020, le groupe s'était déjà interessé à d'autres formats numériques. Il avait par exemple travaillé avec la plateforme de blockchain CryptoKitties. Sur le célèbre jeu de cryptomonnaies, les trois rocks stars devaient apparaître sous la forme de chats virtuels à collectionner.