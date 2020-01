L'acteur Timothée Chalamet va incarner Bob Dylan dans un nouveau biopic

Le jeune acteur américain, âgé tout juste de 24 ans, va interprêter le rôle du légendaire protest singer dans un film dont le tournage devrait débuter au printemps, selon un site américain.

Treize ans après l'inclassable I'm not there de Todd Haynes, dans lequel plusieurs acteurs - et une actrice, Cate Blanchett - incarnaient Bob Dylan à différents moments de son parcours, un nouveau biopic va être mis en chantier, a annoncé mardi le site Deadline. Ce film, qui sera - probablement - d'une facture beaucoup plus classique que son singulier prédécesseur, devrait mettre en scène Timothée Chalamet en tête du casting. En pleine ascension, le jeune homme est actuellement à l'affiche du film Les filles du Docteur March réalisé par Greta Gerwig, et il déborde de projets.



Français par son père, Américain par sa mère, Timothée Chalamet, né à New York le 27 décembre 1995, s'est fait remarquer ces dernières années dans différent films tels que Call me by your name de Luca Guadagnino (2017) et Un jour de pluie à New York de Woody Allen (2019), film pour lequel le jeune homme a renoncé à son cachet en raison des polémiques dont le réalisateur a fait l'objet en pleine tourmente sur la question du harcèlement sexuel.

L'intrigue située dans une époque charnière de la carrière de Dylan

Selon le site Deadline, c'est James Mangold (Walk the Line en 2005, Logan en 2007, Le Mans 66 en 2019...) qui réalisera ce biopic dont le tournage devrait commencer au mois de mai, à la suite d'un accord conclu avec la société de production Searchlight Pictures. Le film se situerait dans la période où Bob Dylan a opéré, en 1965, un virage rock au détriment de la folk music, se mettant à dos un grand nombre de ses fans.



Toujours d'après Deadline, Bob Dylan, qui a par ailleurs fait l'objet de deux documentaires de Martin Scorsese, est associé à ce projet cinématographique. Son manager Rosen travaille actuellement avec les futures équipes de production.